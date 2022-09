Bollette del gas diventano mensili/ Ecco cosa cambia: si parte dal 1° ottobre

Le bollette del gas diventano mensili. Fino ad oggi la bolletta ci arriva ogni due mesi, ma stando a quanto deciso dall‘Autorità per l’energia, così come si legge sul sito di TgCom24 e su quello del Corriere della Sera, è stata accolta una delle richieste avanzate da tempo dall’Unione nazionale consumatori in occasione della consultazione sulla delibera dello scorso luglio riguardante i nuovi metodi di determinazione delle tariffe per il mercato tutelato. L’Arera ha quindi ritenuto di dover tenere conto “dell’esigenza di prevedere una maggiore periodicità di fatturazione nell’ambito del servizio di tutela così da permettere ai clienti finali di conoscere più frequentemente la propria spesa e di redistribuire i pagamenti delle bollette su più mesi”.

Alla luce del prezzo del gas che negli ultimi mesi, causa la guerra in Ucraina, è lievitato in maniera impressionante, e per intercettare in maniera pressochè immediata iniziative nazionali ed europee per contenere gli stessi prezzi, Arera ha deciso di sganciarsi dal Title Transfer Facility di Amsterdam (mercato all’ingrosso di gas naturale), non utilizzando più le quotazioni del mercato all’ingrosso internazionale ma la media dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso del Punto di scambio virtuale italiano.

BOLLETTE DEL GAS DIVENTANO MENSILI: TUTTE LE NOVITA’

L’aggiornamento delle nuove tariffe nelle bollette del gas arriverà nelle prossime settimane, divenendo appunto mensile e non più trimestrale e “sarà ex post e non più ex ante – riporta a riguardo TgCom24.it – come avvenuto finora, separando così le variazioni di prezzo relative all’elettricità da quelle sul gas”.

Alla fine di questo mese, a partire da giovedì 29 settembre, saranno aggiornate solo le tariffe della luce per i soliti tre mesi, mentre per quanto riguarda il prezzo del gas relativo ad ottobre bisognerà aspettare i primi di novembre e precisamente, come stabilito da Arera, il secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento (quindi il 3 novembre).

