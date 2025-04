Le bollette non vanno mai buttate subito ma sono da conservare per un periodo di tempo che non è nemmeno tanto breve.

Migliaia di persone in Italia vanno in panico ogni qual volta arrivi una bolletta da pagare, soprattutto nell’ultimo periodo in cui i prezzi della luce e del gas sono aumentati in modo esponenziale. Per fortuna, è stato introdotto – nuovamente – il Bonus bollette che è entrato in vigore dal 1 aprile e che comprende un’agevolazione per tutti coloro che si trovano in una situazione economica precaria. Il contributo è destinato a coloro che percepivano già il bonus sociale ma con un’estensione della platea che riceve l’agevolazione. I beneficiari sono coloro che hanno un Isee al di sotto dei 25.000 euro, quindi non solo chi riceve già il bonus sociale e che si trova al di sotto dei 9.530 euro.

Mentre lo Stato sta mettendo a disposizione questi contributi extra per migliaia di italiani, bisogna tenere bene a mente una pratica da non adottare mai quando si tratta di bollette. Queste ultime non vanno infatti mai gettate nell'immediato ma, prima di farlo, occorre far passare un determinato periodo di tempo che si è adesso allungato rispetto a quello che era stato predefinito in passato. Perché le bollette non vanno mai buttate Che sia cartacea oppure online, la bolletta ricevuta non andrebbe mai gettata ma sempre conservata. Ci sono diversi motivi per cui sarebbe buona norma rispettare questo step, ma più di tutto c'è la possibilità di fare un calcolo personale alla fine dell'anno o per delle eventuali contestazioni da parte dell'Ente erogatore nel caso in cui ci sia qualcosa che non va, anche dopo che sono trascorsi anni dal pagamento. In realtà, si tratta di un comportamento che adottavano anche i nostri genitori e nonni, e che ci è stato insegnato da sempre. Di certo però, le bollette non possono essere conservate per sempre. In realtà queste fanno parte delle spese di una casa e analizzano il consumo effettivo di acqua, luce, gas o telefono. Al suo interno sono contenute anche informazioni importanti, come i vari costi da pagare o anche se si tratti di una casa in affitto e se le bollette sono a carico dell'inquilino. Molte persone si chiedono però spesso fino a quando le bollette andrebbero conservate anche perché, con il passare del tempo, diventerebbero troppe carte da tenere per sé e gli spazi sarebbero troppo piccoli per contenerle tutte. Spesso non si sa però che esiste una regola molto precisa sulle tempistiche da rispettare per la conservazione di questi documenti così importanti. Ecco quando gettare le bollette: tutte le date

Un aspetto importante da considerare è che, a controllare il nostro regolare pagamento delle bollette, ci pensa l’ARERA. Si tratta di una società che svolge attività di regolazione e controllo nel settore dell’energia elettrica, dell’acqua, del gas e dei rifiuti. Quando bisogna però buttare le bollette? In primis finché il pagamento non sarà andato in prescrizione, in modo da non rischiare di dover pagare una seconda volta la tassa. C’è infatti da sapere che le bollette della corrente vanno in prescrizione dopo 2 anni se sono state emesse dopo il 1 marzo 2018, mentre prima di questa data dopo 5 anni.

A proposito del gas, se la bolletta è stata emessa dopo il 1 gennaio 2019, va invece in prescrizione dopo 2 anni. Prima di questa data, sempre dopo 5 anni. Si specifica quindi che per tutte le utenze, non solo quelle di energia elettrica e gas, sarebbe bene conservare le proprio bollette per almeno 2 anni, in modo da non ricorrere ad eventuali rischi o multe. Qualora si presentassero dei controlli, basterebbe infatti mostrare tutta la documentazione che attesti l’avvenuto pagamento.