Bollette luce e gas 2023/ Previsti ancora rincari ad ottobre: come prepararsi (14 settembre)

Le bollette luce e gas del 2023, possibilmente subiranno con molta probabilità un aumento. Un rincaro inaspettato o comunque non desiderato, dalle famiglie italiane, che dovranno fare i conti con il rialzo globale dei prezzi, causato dal tasso di inflazione molto alto.

Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha lanciato un allarme sui rincari in bolletta, che ha specificato in che misura e proporzione si presenteranno i prezzi nelle prossime utenze domestiche (a partire dal mese di ottobre).

Bollette luce e gas 2023: l’allarme lanciato da Tabarelli

I rincari previsti per ottobre nelle bollette luce e gas del 2023, vengono lanciati come allarme dalla società indipendente di ricerca e consulenza in campo energetico e ambientale. Ecco le parole di Davide Tabarelli:

“Se rimangono questi prezzi sui mercati è certo che ci sarà un aumento sulla prossima bolletta dell’elettricità. Dal 1° ottobre ci sarà un balzo fra il 7 e il 10% delle tariffe elettriche per l’ultimo trimestre, il primo aumento pesante del 2023. Quello che stiamo vivendo ora è un po’ un rimbalzo di ciò a cui siamo arrivati a maggio, con il gas che per la prima volta dopo gli stravolgimenti degli ultimi due anni è tornato a una soglia di normalità, sfondando il tetto dei 300 euro al megawattora“.

Il gestore dei mercati energetici ha sottolineato il costo medio per l’acquisto dell’energia elettrica (PUN), che è uguale a 137,67€ a MWh, con un netto rialzo del 29,9%. Rispetto ad una settimana fa, c’è un sovrapprezzo di circa 30€, e se in così pochi giorni il rincaro si è fatto presente, che cos’altro dovremmo aspettarci?

Neppure i bonus sulle utenze domestiche sarebbero in grado di calmierare i rincari a cui siamo soggetti, motivo per cui resta soltanto una sola opzione/soluzione: cercare un fornitore del mercato libero, in grado di proporre un prezzo fisso e bloccato.

Ci auguriamo che le bollette di luce e gas nel 2023, non subiscano realmente i rincari previsti, viceversa, la situazione si fa ancora più pesante di quanto non lo sia già.











