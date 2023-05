Bollette, stop mercato tutelato/ Cambio operatore: utenze di chi non lo fa all’asta

Il Governo ha indetto lo stop al mercato tutelato delle bollette sia per lʼelettricità sia per il gas a partire da gennaio del prossimo anno, con 9 milioni di famiglie che saranno costrette ad effettuare il cambio operatore. Il decreto ministeriale, i cui dettagli sono in discussione in questi giorni alla Camera dei deputati, come riportato da Il Gazzettino, stabilisce che i contratti di coloro che non provvederanno autonomamente saranno assegnati “all’asta”.

Le aste saranno svolte a livello territoriale, con l’Antitrust che ha chiesto che il bacino di suddivisione non sia superiore a 200 mila utenti. Nessuno potrà “accaparrarsi” più del 35% del totale. L’operatore vincitore dovrà applicare la sua migliore tariffa e dovrà rispettarla per quattro anni dalla sottoscrizione. Sarà questa infatti la durata massima del nuovo contratto. L’assegnazione sarà dunque automatica.

Bollette, stop mercato tutelato: cosa succede alle utenze

In molti si stanno dunque domandando, dopo lo stop al mercato tutelato delle bollette sia per lʼelettricità sia per il gas, se conviene effettuare il cambio operatore autonomamente oppure se è meglio far sì che la propria utenza sia assegnata all’asta territoriale. In molte zone i gestori infatti in vista della deadline del prossimo gennaio stanno offrendo degli sconti sostanziosi per accaparrarsi i clienti, così come sul mercato libero.

I prezzi del metano, da cui dipendono a catena anche quelli della luce, stanno scendendo in modo costante dopo i picchi dell’anno scorso. Non è dato in questo momento sapere insomma quale sia la soluzione più conveniente, ma ci sono ancora diversi mesi per riflettere. Intanto, c’è però da stare attenti attivazioni di contratti non richieste. Le truffe infatti sono aumentate a dismisura: il 28% in più rispetto allo scorso anno, per un valore di 1,2 miliardi di euro.

