Bollettino coronavirus 26 luglio/ Dati Ministero della Sanità: “tutelare l’Italia”

Conteggio ancora molto basso per i decessi, risalgono invece lievemente i nuovi contagi: questo ha detto l’ultimo bollettino coronavirus in Italia prodotto ieri dal Ministero della Sanità e da questo si riparte verso l’ultima settimana di luglio in cui l’intero Paese ormai stabilmente in “fase 3” non può dirsi ancora lontano dall’emergenza ma può comunque certificare una situazione non più drammatica come nei mesi scorsi. 275 nuovi casi di coronavirus registrati tra venerdì e sabato, con la quota generale che passa così a 245.864 da inizio pandemia. Ancora malati attivi sono 12.442, aumento di 141 unità rispetto al giorno prima in cui invece si aveva avuto un calo di 103 malati in tutta Italia: il bollettino del Ministero segnalava su ieri 5 morti (35.102 totali), ma nessuno in Lombardia per il secondo giorno consecutivo. Sono 198.320 sono guarite/dimesse (+128), mentre i ricoverati con sintomi sono 731 in tutta Italia (+18), 41 invece in terapia intensiva (-5 rispetto a venerdì).

CORONAVIRUS ITALIA, L’ALLARME DI SPERANZA

Sono solo 2 le Regioni con zero nuovi contagi da registrare, Valle d’Aosta e Umbria, a riconfermare che il coronavirus comunque continua a girare in Italia ma con relativa letalità rispetto al recente passato: dietro ai 71 nuovi casi della Lombardia invece, troviamo i 49 dell’Emilia Romagna, i 21 del Veneto, i 21 della Campania e i 16 del Piemonte. Dopo gli ultimi dati ISS sul monitoraggio nazionale e sull’indice Rt ribassato sotto quota 1 a livello nazionale, il Ministro della Sanità Roberto Speranza non intende comunque abbassare la guardia: confermando l’ultima ordinanza che impone quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria, il titolare della Salute commenta «Il numero di nuovi casi nel mondo continua a crescere in modo preoccupante. Ieri sono stati registrati 284.196 positivi in più in sole 24 ore. Dobbiamo tutelare il nostro Paese dentro un quadro internazionale che sta peggiorando. Viviamo in un solo pianeta. Questa battaglia – ha concluso – si vince con determinazione e solidarietà».



