Bollettino coronavirus Campania 14 novembre/ Superati i 100 mila contagiati

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus della Campania di oggi, sabato 14 novembre 2020. Come vi abbiamo raccontato, la Regione sarà zona rossa a partire da domani e non sono mancate le polemiche. Il governatore Vincenzo De Luca ha attaccato frontalmente il Governo e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, e non mancano i motivi di tensione anche tra le istituzioni locali, pensiamo ai continui attacchi di Luigi De Magistris. Tornando ai numeri dell’emergenza Covid-19, ieri il bollettino della Campania ha registrato oltre 4 mila nuovi casi positivi, che hanno portato il bilancio totale a 104.065 infettati dall’inizio dell’epidemia. 40 i decessi dal 7 al 12 novembre, mentre fortunatamente è diminuito il numero di ricoverati in terapia intensiva (183 su 656 posti letto disponibili). In netto rialzo i pazienti in degenza, +209 rispetto a giovedì.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, LE PAROLE DI DE LUCA

Presentando il bollettino coronavirus della Campania di ieri, il governatore Vincenzo De Luca ha tenuto a precisare: «La percentuale di positivi in base ai tamponi è del 16,5%, da tre-quattro giorni questa percentuale scende leggermente e speriamo sia una tendenza». Il presidente della Regione si è poi soffermato sulla situazione negli ospedali campani: «In terapia intensiva sono ricoverate 190 persone, il 27% di occupazione delle terapie. I posti letto sono sufficienti, oltre 500 a disposizione dei pazienti Covid». De Luca ha poi messo in risalto che «la Campania, ad oggi, continua ad avere il tasso più basso di mortalità per Covid». Ricordiamo che a partire da oggi riapre l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, chiuso lo scorso 30 ottobre e riconvertito in nosocomio esclusivamente Covid-19. Come evidenziato da Sky Tg 24, dalle 14 saranno disponibili 19 posti di degenza al secondo piano e 21 posti al terzo piano, per un totale di 40 letti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, DATI 13 NOVEMBRE





