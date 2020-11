Bollettino coronavirus Campania 16 ottobre/ De Luca attacca il Governo

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus della Campania di oggi, lunedì 16 novembre 2020. Come vi abbiamo raccontato, nella giornata di ieri sono stati registrati 3.771 nuovi casi positivi su quasi 25 mila tamponi processati: il bilancio totale dei contagiati è di 111.187 persone. Di questi 3.771 infettati, 3.214 sono asintomatici. In rialzo il conto dei guariti dal Covid: +725 per un totale di 21.901. Purtroppo ieri è stata superata quota 1.000 decessi per coronavirus in Campania: +35 vittime per un totale di 1.029 vittime. La Regione ha sottolineato che i nuovi decessi sono stati registrati nel periodo che va dal 30 ottobre al 14 novembre. Infine, il rialzo dei ricoverati negli ospedali della Campania: 194 pazienti in terapia intensiva su un totale di 656 posti letto disponibili, 2.224 pazienti in degenza su un totale di 3.160 posti letto disponibili (cifra che comprende posti letto Covid e “offerta privata”).

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA: DE LUCA VS GOVERNO

In attesa del bollettino coronavirus della Campania aggiornato, bisogna registrare le nuove dichiarazioni del governatore Vincenzo De Luca. Intervenuto ai microfoni di Che tempo che fa, ha affermato che la sua Regione ha fatto un miracolo: «Abbiamo le terapie intensive con un tasso di occupazione che è di sotto del 30%». De Luca ha poi aggiunto che la Campania «sta combattendo a mani nude: la nostra Regione rispetto al Veneto ha 1 milione di abitanti in più ma 16 mila dipendenti in meno». Il governatore dem ha poi messo nuovamente nel mirino il Governo: «Potevamo fare due scelte diverse: o la scelta della prevenzione o seguire il contagio. Quest’ultima è stata la scelta del Governo ed a mio parere è stata una scelta sbagliata. Noi dobbiamo collaborare con l’esecutivo, a condizione però che ognuno faccia il suo dovere».



© RIPRODUZIONE RISERVATA