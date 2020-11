Bollettino coronavirus Campania 20 novembre/ Diminuiscono pazienti in TI

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus della Campania di oggi, venerdì 20 novembre 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri è stato registrato un calo di casi positivi e di morti, nonché di ricoverati in terapia intensiva. Giovedì sono stati annotati altri 3.334 casi positivi, di cui 207 con sintomi e 3.127 asintomatici. Buon balzo in avanti per quanto riguarda i guariti, +2.255 per un totale di 27.898 persone. 6 pazienti in meno nelle terapie intensive della Campania: ad oggi ci sono 194 ricoverati su 656 posti letto disponibili. In rialzo invece i ricoverati negli altri reparti Covid: 2.287 posti letto occupati su 3.160 disponibili (posti letto Covid e offerta privata). Infine, come già messo in risalto prima, decessi in calo: giovedì sono stati resi noti +32 morti – registrati tra il 13 e il 18 novembre – per un totale di 1.192 vittime di Covid-19 dall’inizio dell’epidemia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Campania di oggi, ricordiamo che ieri il Tar ha respinto i ricorsi di due gruppi di genitori contro l’ordinanza regionale firmata da Vincenzo De Luca e con la quale è stata programmata la graduale ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal 24 novembre 2020. «Il provvedimento regionale contempera con equilibrio e ragionevolezza il carattere prioritario del diritto alla salute dei cittadini con le esigenze rappresentate dai ricorrenti», il giudizio del Tribunale.

La Campania è zona arancione e i controlli sono assidui, Sky Tg 24 riporta un fatto registrato a Casandrino, provincia di Napoli, dove sei persone sono state multate dalle forze dell’ordine perché sorprese in un bar a consumare bevande, violando così le norme anti-coronavirus. Ma non solo: in una sala accanto al locale sono state individuate cinque slot machines prive dell’autorizzazione dei Monopoli di Stato, 55 mila euro di multa alla proprietaria dell’esercizio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 19 NOVEMBRE 2020





