Bollettino Coronavirus Campania 4 ottobre/ Terza regione per numero casi “attivi”

La Regione Campania ha superato la Liguria per numero di contagi di coronavirus dall’inizio della pandemia. Determinanti sono stati i 401 casi di ieri, emersi con il consueto bollettino che fa il punto sull’emergenza sanitaria. In attesa del nuovo aggiornamento, con i dati di oggi domenica 4 ottobre 2020, il totale è di 13.925 casi. Un record poco invidiabile per la regione guidata da Vincenzo De Luca, che nel mese di settembre è stata travolta da quella che il governatore ha già bollato come “seconda ondata” di coronavirus. Se il settembre è stato nero per la Campania dal punto di vista dei contagi, non sembra essere cominciato nel migliore dei modi ottobre. La Regione Campania è ora anche la terza per numero di casi attualmente attivi, dietro Lombardia e Lazio. Inoltre, è la seconda regione d’Italia per ricoveri. Non a caso all’orizzonte c’è una stretta. Questa mattina si è infatti tenuto un incontro tra De Luca, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il Capo della Polizia Franco Gabrielli.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA: FILA AL COTUGNO

Nel corso dell’incontro odierno il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha analizzato la situazione dei contagi di coronavirus. Con il ministro Lamorgese e il numero uno della polizia Gabrielli si è concordato sulla necessità di procedere con azioni mirate per far rispettare le ordinanze e contrastare i comportamenti irresponsabili. “È del tutto evidente che senza la responsabilità e l’autodisciplina di ogni cittadino, i problemi sono destinati ad aggravarsi”, ha dichiarato il presidente De Luca. Ma ha anche aggiunto che “le azioni che si metteranno in campo nelle prossime ore, anche in relazione a nuove ordinanze nazionali e regionali, serviranno ad isolare e eliminare situazioni di irresponsabilità”.

Nelle prossime ore comunque è atteso il nuovo bollettino con i dati aggiornati dell’epidemia nella Regione Campania. Sarà importante capire se nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo incremento di casi, e di quale entità, e che pressione ospedaliera c’è. Ieri ad esempio, come riportato dall’Ansa, ci sono stati momenti di tensione davanti al pronto soccorso dell’ospedale Cotugno di Napoli. Le ambulanze, con a bordo pazienti positivi al Covid, sono rimaste in fila a lungo perché i posti letto erano già occupati.



