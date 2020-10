BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 6 OTTOBRE/ Regione più colpita, incubo lockdown

Grande attesa per il bollettino sul coronavirus di oggi 6 ottobre in Campania dopo i numeri allarmanti registrati ieri nella Regione governata da Vincenzo De Luca. La Campania è risultata infatti ancora una volta la regione italiana con il più alto numero di casi positivi in un giorno: 431, a fronte di appena 4.867 tamponi effettuati. Il tasso di incidenza tra contagi e tamponi è dunque elevatissimo, a conferma del fatto che il virus sta circolando addirittura di più che in primavera. Da quando l’epidemia di coronavirus è scoppiata in Italia, la Campania ha riportato 14.768 contagiati, a fronte di 632.399 tamponi analizzati. Il bilancio complessivo parla per il momento di 6.593 guariti (+121 nelle ultime 24 ore) e di 465 persone morte a causa del virus, con un decesso registrato in più rispetto al precedente aggiornamento.

CORONAVIRUS CAMPANIA: VERSO LOCKDOWN MIRATI?

La situazione coronavirus in Campania, soprattutto se vista dal fronte ospedaliero, impone la massima cautela. Se gli attualmente positivi sono 7.709 (+309), è altrettanto vero che negli ultimi giorni i ricoveri hanno fatto registrare un’impennata: ad oggi in reparto vi sono 463 persone, con aumento di 13 unità nelle ultime 24 ore. Per quanto concerne le terapie intensive, sono 43 i posti letto occupati da pazienti Covid, in aumento di due unità rispetto al precedente bollettino. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 7.203 (+294): un numero che non può non suonare come un campanello d’allarme visto che per la prima volta viene sfondato il muro dei 7mila. Alla luce di questi dati è lecito attendersi già a partire dalle prossime ore dei provvedimenti di ordine restrittivo da parte del governatore De Luca: lo scopo sarebbe quello di limitare gli assembramenti davanti ai locali e nelle zone pubbliche. A livello nazionale, scrive La Repubblica, sebbene in maniera ufficiosa non verrebbe neanche esclusa una misura più severa come quella di nuovi lockdown mirati in Regione.



