Bollettino coronavirus Campania/ Dati 1 novembre: nuova ordinanza, scuole chiuse

Inizia novembre ma la situazione sulla Campania resta molto complessa per l’evoluzione dei casi da coronavirus che ancora ieri nell’ultimo bollettino regionale ha visto 3.669 nuovi casi (di cui 3477 asintomatici, 465 sintomatici, 14 morti, 275 guariti). In attesa del nuovo bollettino diffuso oggi dalla Regione, il Governatore De Luca ha firmato una nuova ordinanza – la numero 87 – nella quale viene sostanzialmente prorogato il pacchetto di misure anti-Covid già varato la scorsa settimana. «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Proroga delle misure in tema di limitazioni alla mobilità, locale e interprovinciale», si legge sul portale di Regione Campania dopo la firma del Governatore De Luca sul testo che ribadisce la chiusure di tutte le scuole (con Dad al 100%), il divieto di spostamenti tra province – se non per esigenze salute, lavorative, familiari, scolastiche o di formazione. Permane il coprifuoco tra le 23 e le 6 mentre le attività di asporto è vietato dopo le ore 22.30, con consegna a domicilio impedita dopo le 23.

CORONAVIRUS CAMPANIA, I DATI DELL’EMERGENZA

In attesa dei nuovi aggiornamenti dal bollettino Campania del 1 novembre 2020, i numeri di ieri raccontano ancora una situazione comunque preoccupante: in totale i positivi in Regione fino a ieri registrati sono 55.740, con 20.860 nuovi tamponi processati e per l’appunto con 3669 nuovi casi individuati solo nella giornata di ieri. Stamani al primo vertice Governo-Regioni sul nuovo Dpcm in arrivo, presente anche il Governatore Vincenzo De Luca per provare a scongiurare l’ipotesi di lockdown “locali” su Napoli e sulle altre città più colpite d’Italia. L’accordo non si è trovato e così il Ministro degli Affari Regionali Boccia ha rinviato il tutto a domani mattina, prima dell’informativa di Giuseppe Conte al Parlamento sulle nuove misure da prendere per fermare la curva epidemiologica. Resta il monito lanciato da De Luca ancora ieri dopo le ultime discussioni con i Ministri Speranza, Boccia e lo stesso Premier Conte: «il Governo sta perdendo tempo. Le scuole vanno chiuse tutte».



