Bollettino coronavirus Campania, dati 10 novembre/ 72mila con il virus in regione

Sono in calo i casi di coronavirus in Campania. Nel bollettino di ieri sono stati infatti segnalati 3.120 nuovi contagiati, ma a fronte di 15.793 tamponi processati. Numeri senza dubbio migliori rispetto a quelli comunicati domenica, quando i contagiati scoperti erano stati 4.601 (record assoluto per la regione), con 25.806 tamponi analizzati. Nella giornata di ieri sono stati segnalati anche 18 morti per coronavirus, per un totale di 98 nel solo mese di novembre, e 844 invece da quando è scoppiata la pandemia, lo scorso 21 febbraio. Bene i guariti, 434, mentre sul totale dei nuovi casi scoperti, 2.710 sono risultati essere asintomatici e 410 con i classici sintomi del virus. Passiamo ora alla situazione ospedaliera, con il bollettino coronavirus che segnala 2.140 ricoverati in Campania e di questi 191 si trovano in terapia intensiva. Il totale è cresciuto di 132 pazienti di cui 5 in più nei reparti di rianimazione. Continua a salire anche il numero di coloro che si trovano in isolamento domiciliare, ad oggi 70.180, con un surplus di 2.531, mentre le persone al momento attive con il virus sono ben 72.320.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, OGGI ZONA ROSSA?

La giornata di oggi sarà decisamente importante per la regione Campania, in quanto il governo stabilirà quali zone potrebbero passare dal giallo all’arancione, o dall’arancione al rosso, o direttamente dal giallo al rosso; secondo le ultime indiscrezioni è molto probabile che la regione governata da De Luca passi direttamente al rosso, così come auspicato dallo stesso governatore negli scorsi giorni. Intanto è scattato l’allarme ossigeno in Campania, come denunciato da Michele Di Iorio, farmacista di Napoli, ex presidente della Federfarma provinciale e attualmente componente del Consiglio dell’associazione dei farmacisti titolari partenopei, all’Adnkronos: “Da una decina di giorni è fortemente aumentata la richiesta. Nella mia farmacia da sabato non ho più bombole di ossigeno e la carenza è seria. Diversi pazienti trattengono i contenitori a casa, senza restituirli, anche se non ne hanno immediato bisogno. Oggi però la Regione ha autorizzato la vendita alle farmacie dell’ossigeno liquido, normalmente distribuito dalle Asl: chi ne ha bisogno può prenotarlo con prescrizione. E la società distributrice si incarica di consegnare a domicilio del paziente. E questo può rappresentare una svolta”. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 9 NOVEMBRE





