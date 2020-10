Bollettino coronavirus Campania/ Dati 10 ottobre: De Luca pronto al coprifuoco

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il nuovo bollettino coronavirus della Campania, con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati a oggi, sabato 10 ottobre 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri non sono arrivate delle buone notizie: ieri sono stati registrati 769 casi positivi su 9.549 tamponi effettuati, nuovo aumento di contagiati. Purtroppo c’è stato anche un aumento di decessi: +5 rispetto ai dati di giovedì, totale di 475 vittime per Covid-19 in Campania.

Il governatore Vincenzo De Luca non ha utilizzato mezze misure e non ha escluso un nuovo lockdown: «L’obiettivo è quello di avere equilibrio tra nuovi positivi e guariti, ma se abbiamo 1.000 contagi e 200 guariti è lockdown». Il presidente della Campania ha precisato che il 90-95% di nuovi casi positivi è asintomatico, ma bisogna fare attenzione se si alza l’età media dei contagi, che potrebbe significare ricoveri ulteriori.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Campania di oggi, il governatore Vincenzo De Luca ha precisato che la situazione attuale è sotto controllo, ma tutto dipende dall’evoluzione del contagio. Il presidente della Regione ha poi sottolineato che sarà necessario prepararsi in anticipo per gli interventi che saranno necessari da qui a un mese e mezzo e, come già messo in risalto, non è esclusa una chiusura regionale: «Si prenderanno tutte le decisioni necessarie. Non le decisioni più comode, ma quelle più necessarie per tutelare la sicurezza delle nostre famiglie».

Intervenuto a margine dell’inaugurazione del “Salerno Boat Show”, Vincenzo De Luca ha invitato i cittadini campani ad indossare la mascherina: «Dobbiamo fare attenzione alla situazione epidemiologica e dobbiamo rispettare le regole: basterebbe che tutti indossassero le mascherine per risolvere il 90 per cento dei problemi. Sarà incredibile ma è così: serve il massimo rigore perchè non dobbiamo perdere il controllo della situazione».

