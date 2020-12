Bollettino coronavirus Campania, dati 11 dicembre/ Nuova ordinanza in arrivo

Ancora poche ore poi verrà reso pubblico il bollettino coronavirus Campania, il classico report contenente tutti i dati riguardanti i contagi, i guariti, le vittime, e la situazione ospedaliera. L’appuntamento è dopo le ore 17:00 di oggi, venerdì 11 dicembre, con la speranza ovviamente che i numeri si confermino in ribasso così come sta accadendo ormai da un paio di settimane a questa parte. Ieri i nuovi casi segnalati dall’Unità di crisi campana sono stati 1.361 a fronte di 15.872 tamponi, mentre le vittime sono state 43, di cui 11 riferite alle 48 ore precedenti, mentre le restanti 32 riguardanti altri giorni ma registrati solamente ieri. Continua ad essere alto il numero dei guariti, ieri altri 2.869, e nel contempo, prosegue l’alleggerimento degli ospedali sia nei reparti di terapia intensiva che in quelli di degenza ordinaria. Intanto la Campania è in attesa di capire quando potrà entrare in zona gialla, ed è probabile che il passaggio arrivi nel weekend della prossima settimana, a ridosso quindi delle festività natalizie, indicativamente attorno al 20 dicembre, prima dell’entrata in vigore delle nuove misure restrittive.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, LA NUOVA ORDINANZA IN VIGORE DAL 12 DICEMBRE

Ieri, intanto, il governatore Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza riguardante i controlli presso le ferrovie e gli aeroporti, e che introduce anche il divieto di raggiungere le seconde case salvo motivi di urgenza (norme che entreranno in vigore da domani, 12 dicembre, e che dureranno fino al prossimo 7 gennaio): “In prossimità delle festività natalizie ormai imminenti – si legge nell’ordinanza del governatore – si preannunciano ingenti arrivi nel territorio regionale, attraverso i mezzi di trasporto pubblici e privati, da parte di tanti cittadini di rientro presso la propria residenza, domicilio o dimora in Campania e si prefigurano, altresì, consistenti aumenti della mobilità intraregionale connessa agli spostamenti verso le seconde case site sul territorio regionale. Occorre assicurare adeguati controlli del rispetto del divieto di mobilità in entrata e in uscita dal territorio regionale al di fuori delle fattispecie espressamente consentite dall’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020, al fine di prevenire mobilità incontrollata, nonché disporre controlli sanitari dei passeggeri in arrivo sul territorio, al fine di individuare precocemente eventuali soggetti positivi, evitando la diffusione del virus”. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 10 DICEMBRE





