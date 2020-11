Bollettino coronavirus Campania, dati 11 novembre/ 2.716 casi, numeri in calo

Il bollettino coronavirus Campania di ieri ha certificato 2.716 nuovi contagi scoperti nelle precedenti 24 ore. Un numero che fa ben sperare, in controtendenza rispetto ai dati dei giorni precedenti, ma a fronte di 14.290 tamponi. Con i nuovi aggiornamenti di questa sera scopriremo se la curva sta lentamente appiattendosi o se il caso di ieri sia stato solo isolato, fatto sta che la regione Campania continua ad essere quella fra le più falcidiate dall’epidemia di covid assieme alla Lombardia, e dal 21 febbraio ad oggi sono state ben 92.755 le persone che hanno contratto l’epidemia, a fronte di 1.153.786 i tamponi analizzati. Da segnalare anche 18 nuove vittime, per un computo aggiornato da nove mesi a questa parte pari a 862 decessi in regione. In merito alla situazione ospedaliera, cominciamo dal dire che ieri si sono verificati 790 guariti/dimessi (totale 17.665), mentre, per quanto riguarda i posti in terapia intensiva, al momento sono 193 quelli occupati su 590 disponibili; peggiore la situazione nei reparti di degenza ordinaria, dove troviamo 2.061 malati di covid nei nosocomi regionali, su 3.160 posti totali.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, DE MAGISTRIS ANNUNCIA MISURE CLAMOROSE

Alla luce anche di questi numeri drammatici, la regione Campania attende di capire se a breve diverrà zona rossa, così come Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria, e alla luce dei recenti balzi in avanti di altre quattro regioni. Ieri a riguardo ha parlato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, che ha spiegato: «Riteniamo validi i dati della Campania ma approfondimenti sono in atto per cogliere aspetti che potrebbero completare una analisi che è in corso». Intanto sono emerse anche le dichiarazioni del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che colloquiando con SkyTg24 ha preannunciato provvedimenti molto seri: «Insieme alla Giunta adotterò provvedimenti clamorosi per far capire al Governo che c’è una questione Campania molto seria. C’è un giallo Campania. Non possiamo rimanere inerti di fronte a questo atteggiamento pilatesco. La situazione è drammatica e ancora non è stata sciolta la riserva. Questa situazione non può andare avanti, non vorrei che si intervenisse in ritardo». Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 10 NOVEMBRE





