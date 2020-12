Bollettino coronavirus Campania, dati 12 dicembre/ Boom di guariti, +2.962

Prosegue la stabilizzazione della curva epidemiologica in Campania, così come confermato anche dal bollettino coronavirus di ieri. I casi comunicati dall’Unità di crisi regionale sono stati 1.340, in salita rispetto ai 1.198 di giovedì, ma a fronte di più tamponi, ieri 18.023 contro i 14.106 di 48 ore fa. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati inoltre 43 nuovi ricoverati in Campania, di cui 4 in terapia intensiva mentre gli altri 39 nei reparti di degenza ordinaria. Al momento troviamo 1.828 persone nei posti letto degli ospedali regionali, con l’aggiunta di 144 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare vi sono invece 92.058 campani (dato in calo di 1.728 unità), mentre gli attualmente positivi sono 94.480 (-1.685 rispetto a 48 ore fa). Continua il boom di guariti, altri 2.962, mentre le vittime sono state 63 nelle ultime ore, per un totale di 2.228 decessi da inizio pandemia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, LA DIRETTA DI DE LUCA

E in attesa del nuovo bollettino coronavirus della Campania, e della decisione sul passaggio a zona gialla che dovrebbe giungere solamente fra una settimana, ieri si è tenuta la consueta diretta Facebook del governatore Vincenzo De Luca, che ha ricordato come per le festività in arrivo bisognerà stare a casa: “Quest’anno Natale e Capodanno non esistono – le parole del governatore recentemente eletto per il secondo anno di fila – devono essere giorni di raccoglimento familiare e religioso ma non delle feste normali”. Inoltre ha ricordato come nella nuova ordinanza che entrerà in vigore oggi, 12 dicembre, ha approvato: “lo stop ai viaggi alle seconde case e agli spostamenti tra i Comuni. Noi siamo per il rigore”, invitando poi il Governo a “non cedere alla demagogia delle Regioni del Nord Italia e a mantenere la linea del rigore”. Di seguito il bollettino coronavirus della regione Campania di ieri, 11 dicembre.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 11 DICEMBRE





