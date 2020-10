Bollettino coronavirus Campania, dati 12 ottobre/ 49 posti restanti in rianimazione

E’ atteso come di consueto nella serata il nuovo bollettino coronavirus Campania. Attorno alle ore 17:00 di oggi, lunedì 12 ottobre 2020, scopriremo quanti saranno i nuovi contagi, le vittime, nonché i guariti e la situazione negli ospedali. Il bollettino coronavirus Campania di ieri ha evidenziato come i contagi totali fossero in diminuzione rispetto alle 24 ore precedenti, con 633 nuovi casi contro i 644 di sabato. 9.232 i tamponi effettuati, con 18.530 casi di covid-19 da quando è scoppiata la pandemia. Due le vittime segnalate ieri, per un computo aggiornato dal 21 febbraio pari a 479 decessi, mentre i guariti delle scorse 24 ore sono stati 128 (totale 7.357). Attenzione alla situazione negli ospedali, dove risultano esservi al momento 664 persone nei reparti ordinari (dato in crescita di 29 unità), mentre sono 61 quelle in terapia intensiva, dato quest’ultimo in diminuzione di due. In isolamento domiciliare troviamo invece 9.969 persone, un dato che è cresciuto di ben 476 persone.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, DE LUCA: “CHIEDIAMO DI RISPETTARE LE REGOLE”

Cresce nel contempo, come evidenziato dal bollettino coronavirus Campania di ieri, il numero di persone attualmente positive in regione, ben 10.694, dato salito di 503 infetti. Come ricorda Fanpage, negli ultimi giorni la regione sta comunicando anche i numeri di posti letto rimanenti negli ospedali, e attualmente sono 156 quelli di degenza ordinaria (80.9% i posti al momento occupati), e solo 49 nei vari reparti di rianimazione (occupazione attuale, 55.4%). “Noi chiediamo semplicemente ai cittadini di indossare la mascherina – ha ricordato ieri il governatore Vincenzo De Luca in una diretta via Facebook – e di rispettare le regole di distanziamento. Ci vuole la collaborazione di tutti. Noi speriamo di non dover arrivare ad alternative drammatiche”. Il presidente della Campania ha più volte paventato in rischio di un nuovo lockdown e la sensazione circolante è che la settimana che inizia oggi potrebbe essere decisiva in tal senso. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 11 OTTOBRE





