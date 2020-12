Bollettino coronavirus Campania, dati 13 dicembre/ Rapporti test-positivi al 7.19%

Anche oggi, domenica 13 dicembre, scopriremo il nuovo bollettino coronavirus della regione Campania, con tutti gli ultimi aggiornamenti riguardanti i nuovi contagi da covid, le vittime, i guariti, e soprattutto, la situazione ospedaliera. Stando all’ultimo bollettino di ieri comunicato dall’Unità di crisi, i nuovi contagi scoperti nelle scorse 24 ore sono stati 1.414 su 19.663 tamponi processati, e la percentuale relativa al rapporto fra test e casi di covid è scesa al 7.19% contro il 7.43% segnalato venerdì. I casi emersi continuano inoltre ad essere per la maggior parte asintomatici, tenendo conto che del totale dei contagi di ieri, solo in 115 presentavano dei sintomi, mentre ben 1.299 risultavano essere asintomatici. Da quando è scoppiata la pandemia sono stati 172.746 i positivi accertati su 1.788.904 tamponi processati, mentre le vittime totali sono state 2.275 con l’aggiunta delle 47 comunicate ieri, di cui 24 relative alle ultime ore e 23 riferite invece ai giorni precedenti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, FURIA DE LUCA CONTRO ISTITUTO TUMORI MILANO

La situazione ospedaliera racconta invece di 137 posti letto occupati in terapia intensiva su 656 disponibili in tutti i nosocomi regionali, mentre, nei reparti di degenza normale, il numero aggiornato racconta di 1.794 pazienti su 3.160 posti letto disponibili fra ospedali e strutture private. Bene infine il numero di guariti, ieri 1.758. Intanto è uscito nuovamente allo scoperto il presidente Vincenzo De Luca, che si è scagliato questa volta contro l’istituto nazionale dei tumori di Milano, accusato di una campagna denigratoria nei confronti degli ospedali campani: “Abbiamo registrato una campagna pubblicitaria dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano sugli autobus di Napoli – sono le parole del presidente della Campania – con cui pubblicizzano l’ospedale e invitano i nostri concittadini ad andare a Milano a farsi le diagnosi. Siamo davanti all’ennesimo atto di speculazione sulla pelle dei malati. È giusto ricordare che abbiamo a Napoli il principale Istituto di cura dei tumori di Italia che è l’Istituto Pascale che è un’eccellenza nazionale, europea e mondiale. Non abbiamo bisogno di andare da nessuna parte di Italia“. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri

