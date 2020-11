Bollettino coronavirus Campania, dati 13 novembre/ Contagi tornano a salire, +4.065

Il bollettino coronavirus della Campania sarà comunicato come sempre attorno alle ore 17:00 di oggi, venerdì 13 novembre. Nell’attesa di ricevere tutti gli aggiornamenti sui contagi, i ricoveri, i guariti e le vittime, diamo una breve ripassata ai numeri di ieri, quando i casi sono tornati a salire sopra i 4 mila dopo qualche giorno di tregua. Nel dettaglio sono stati 4.065 a fronte di 23.480 tamponi processati. L’Unità di Crisi della Protezione Civile ha segnalato anche 32 decessi per un totale di 927 da quando è scoppiata la pandemia (251 nei soli primi 11 giorni del mese corrente). A livello di situazione ospedaliera, tornano ad aumentare le persone ricoverate in terapia intensiva per un totale di 192 (+11), mentre negli ospedali vi sono al momento 1.944 contagiati, dato quest’ultimo in calo di 133 pazienti. Sono invece 77.923 le persone in isolamento domiciliare (+3.511), mentre i positivi attuali sono 80.059. Infine il computo aggiornato dal 21 febbraio di contagi e tamponi, leggasi 99.986 e 1.196.072.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA

E in attesa di conoscere i nuovo numeri dell’epidemia contenenti nel bollettino coronavirus odierno, quella di oggi potrebbe essere una giornata molto importante per la Campania, in quanto si dovrebbe finalmente decidere, dopo giorni di discussioni, se far regredire la stessa a zona rossa o se lasciarla gialla, o magari, farla divenire arancione. Lo ha annunciato nella giornata di ieri il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia: «Se il sistema di monitoraggio – le sue parole al programma di La7, L’Aria che tira – dice che una regione è gialla, la trasformi in rosso se la condizione è effettivamente da rosso. Noi siamo accanto a Campania e Calabria, vediamo i dati di domani (oggi ndr) si deciderà». L’esponente dell’esecutivo ha poi aggiunto e concluso: «È evidente che l’aria metropolitana di Napoli ha bisogno di assistenza ei di aiuto e noi ci siamo. Ma è evidente che se molti pazienti finiscono nelle altre province poi vanno aiutate anche le altre province». Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 12 NOVEMBRE





