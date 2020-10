Bollettino coronavirus Campania, dati 13 ottobre/ Solo 45 posti in rianimazione

E’ atteso nel tardo pomeriggio il bollettino coronavirus Campania del 13 ottobre, la classica comunicazione regionale con tutti i dati riguardanti i nuovi casi, le vittime, i guariti, ed in particolare, la situazione negli ospedali. In attesa delle ultime novità, andiamo ad analizzare brevemente il bollettino coronavirus Campania di ieri, lunedì 13 ottobre, quando i nuovi contagi erano stati 662, circa una trentina in più rispetto ai 633 di domenica. Il numero è preoccupante in quanto i tamponi elaborati ieri sono stati ben di meno rispetto a quelli di domenica, di conseguenza quest’oggi è atteso un probabile netto rialzo. Il totale dei contagiati dallo scorso 21 febbraio in Campania è pari a 19.192 unità, mentre i tamponi effettuati sono stati 690.109. Il dato che fa sorridere è quello delle vittime, che ieri sono rimaste ferme a quota 479, non verificandosene di nuove. Bene anche il numero dei guariti, ieri 130, per un totale di 7.487 da febbraio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, PREOCCUPAZIONE NEGLI OSPEDALI

Il bollettino coronavirus Campania del 12 ottobre ha sottolineato ancora una volta anche il numero di posti letti occupati e quelli residui sia nei reparti di degenza normale quanto in quelli di rianimazione, e ieri si sono verificati 24 ricoveri in più, di cui tre in terapia intensiva. In rianimazione troviamo al momento 45 posti disponibili, mentre negli altri reparti il numero di occupati totali è di 684 contro gli 820 disponibili. Nelle scorse ore il direttore del 118 dell’Asl Napoli 1 Giuseppe Galano, intervenendo ai microfoni de Il Messaggero, ha parlato proprio della situazione ospedaliera, spiegando: «Napoli e tutta la Campania sono sicuramente un po’ in difficoltà sui posti di degenza Covid. Serviranno da qui a un mese nuovi posti, come ha spiegato anche il governatore De Luca», senza contare, sottolinea sempre il giornale romano, la mancanza di medici e di infermieri. In attesa dei numeri di oggi, andiamo a rivedere il bollettino coronavirus Campania del 12 ottobre.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA DEL 12 OTTOBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA