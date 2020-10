Bollettino coronavirus Campania, dati 14 ottobre/ Già 7mila casi nel corso del mese

Il bollettino coronavirus Campania è senza dubbio uno dei più attesi della giornata tenendo conto che la regione governata da Vincenzo De Luca è quella che sta registrando i maggiori casi negli ultimi tempi assieme alla Lombardia. La comunicazione verrà emessa come da copione attorno alle ore 17:00 di oggi, mercoledì 14 ottobre 2020, e in attesa dei nuovi dati aggiornati, andiamo a dare una breve ripassata ai numeri contenenti nel bollettino coronavirus Campania di ieri. Ancora una volta è stato alto il computo dei nuovi casi, ieri 635 in più, comunque 27 in meno rispetto alle precedenti 24 ore, nonostante siano stati effettuati 315 tamponi in surplus (totali test delle scorse 24 ore, 7.720). A conferma della preoccupazione crescente in Campania, il fatto che in questi primi 13 giorni di ottobre sono risultate positive ben 7.086 persone, circa 1.300 in più rispetto a tutto il mese di settembre che con 5.717 contagi aveva fatto registrare il record assoluto dallo scoppio dell’emergenza. Il totale dei positivi dal 21 febbraio è salito a quota 19.827, mentre le vittime sono aggiornate a 485 purtroppo a causa dei 6 decessi di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, PORRO VS DE LUCA

Il bollettino coronavirus Campania sottolinea anche i numeri relativi alla situazione ospedaliera in regione, che conta 702 ricoverati con sintomi negli ospedali, dato in crescita di 18 unità, e 63 persone invece in terapia intensiva, computo quest’ultimo che è invece diminuito di due pazienti. Bene anche il numero dei guariti, che con 77 negativizzati nelle ultime 24 ore si è portato a quota 7.564 dallo scorso febbraio. In attesa di eventuali misure drastiche prese da De Luca, ieri il giornalista Nicola Porro ha risposto a distanza allo stesso governatore, sfogandosi durante il programma Quarta Repubblica, su Rete 4, che lo stesso conduce: “Ma in questi mesi, lo Stato, cosa ha fatto per prevenire un nuovo lockdown (sotto mentite spoglie)? – le parole di Porro riportate da Libero in data 13 ottobre – cosa ha fatto lo sceriffo della Campania, che straparlava di lanciafiamme e cinghialoni? Cosa ha fatto il commissario Domenico Arcuri, che ha chiuso ieri il bando per le nuove terapie intensive?”. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 13 OTTOBRE





