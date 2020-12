Bollettino coronavirus Campania, dati 15 dicembre/ 130 ricoveri in terapia intensiva

Altro giorno della settimana e nuovo bollettino coronavirus della regione Campania. Anche per oggi, martedì 15 dicembre, è atteso il consueto report dell’Unità di crisi della Protezione civile regionale, con tutti i dati aggiornati in merito a nuovi contagi, vittime, guariti e situazione negli ospedali. La situazione in Campania sta decisamente migliorando, anche se in maniera molto lenta, ma la cosa certa è che la pressione sugli ospedali sta a poco a poco diminuendo rispetto ai picchi dello scorso mese.

Il bollettino coronavirus Campania di ieri ha comunicato 1.088 nuovi casi di covid (83 sintomatici e 1.005 asintomatici.) a fronte di 15.472 tamponi processati (domenica erano stati 1.219 su 17.319 tamponi). A livello di ricoveri, invece, sono 1.796 (-8) attualmente i posti letto totali occupati nei nosocomi regionali, di cui 130 in terapia intensiva (-4), mentre si registrano purtroppo ancora delle vittime, precisamente 30 nuovi decessi di cui 9 riferiti alle 48 ore precedenti, e 21 invece ai giorni scorsi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, PRONTA CAMPAGNA VACCINALE IN REGIONE

Intanto anche la Campania si prepara alla campagna di vaccinazione e a riguardo ha parlato ieri Italo Giulivo, coordinatore dell’Unità di Crisi regionale, che intervistato dai microfoni di Tgr Campania ha spiegato: “abbiamo individuato 27 strutture ospedaliere”, aggiungendo che le prime dose saranno riservate, come previsto “al mondo sanitario e delle Rsa“, e che giungeranno fra circa un mese, da metà di gennaio: “Si tratta – ha aggiunto Giulivo – di 160mila persone che faranno il vaccino in due dosi e quindi 320mila vaccini. Abbiamo terminato stamattina una riunione dell’Unità di Crisi per alcuni dettagli e domani ne faremo un’altra con il presidente De Luca”. Obiettivo, avere una sanità “covid free”, poi Giulivo ha aggiunto e concluso: “Saranno coinvolte ovviamente le Asl e tutte le aziende ospedaliere, soprattutto nella prima fase, quella del vaccino Pfizer che è molto legato alla catena del freddo e che quindi ha bisogno di frigoriferi a -75 gradi”.

