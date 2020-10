Bollettino coronavirus Campania, dati 15 ottobre/ Solo 49 posti in terapia intensiva

Come da copione verrà emesso attorno alle ore 17:00 di oggi, giovedì 15 ottobre, il nuovo bollettino coronavirus Campania. Nella giornata di ieri la regione ha registrato ancora dei numeri importanti, visto che i nuovi contagi sono stati 818 su 11.396 tamponi processati. La Campania è al momento la sesta regione più contagiata d’Italia con più di ventimila casi di coronavirus scoperti da inizio pandemia, a fronte di un totale di test effettuati pari a 709.225. Il bollettino coronavirus Campania di ieri ha segnalato anche due nuove vittime, mentre le persone guarite sono state in totale 151. Per quanto riguarda la situazione ospedali, nelle scorse 24 ore sono stati comunicati 42 pazienti ospedalizzati in più, ma fortunatamente solo uno in terapia intensiva. La regione ha comunicato come di consueto anche il numero di posti letti disponibili: per quanto riguarda la rianimazione, al momento sono occupati 61 su 110 (ne mancano 49), mentre per la degenza normale occupati 735 su 820.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, NUOVA ORDINANZA DE LUCA

In attesa del bollettino coronavirus Campania di oggi, c’è da sottolineare come fra le zone che più preoccupano vi è quella dell’area flegrea fra Pozzuoli, Bacoli e Quarto, dove, come ricordano i colleghi di Fanpage, si sono verificati più di 200 contagi. Anche a Monte di Procida la situazione resta preoccupante a seguito della scoperta di un mini focolaio presso un matrimonio che ha obbligato il sindaco Peppe Pugliese ha chiudere scuole, palestre, e vietare manifestazioni pubbliche. Da segnalare infine la nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, che alla luce dei numerosi contagi in aumento ha deciso di cambiare la chiusura dei locali, ma anche le abitudini dei runners, coloro che fanno jogging, che potranno correre in strada solamente dalle ore 6:00 di mattina fino alle 8:30 se vorranno attraversare le zone più trafficate, leggasi il centro e il Lungomare. Infine, per quanto riguarda il trasporto pubblico, la regione fa sapere che le aziende dovranno rimodulare l’erogazione dei servizi “in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggior presenza di utenti”. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 14 OTTOBRE





