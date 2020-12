Bollettino coronavirus Campania, dati 16 dicembre/ Altro boom guariti +3.025

E’ atteso come sempre dopo le 17:00 di oggi il nuovo bollettino coronavirus della regione Campania. Anche oggi, mercoledì 16 dicembre, scopriremo quindi tutte le novità sulla curva epidemiologica locale, quindi i nuovi contagi, le vittime, i guariti nonché la situazione ospedaliera.

Nell’attesa dei nuovi dati diamo una breve ripassata ai numeri di ieri, quando i nuovi contagiati sono stati 647 (579 asintomatici e 68 presentano sintomi), a fronte di 8.441 tamponi processati; numeri in forte ribasso rispetto a 48 ore fa quando i contagiati erano stati 441 in più, ma è stato forte anche il calo dei test, -7.031. Anche per questo è cresciuta la percentuale riguardante il rapporto fra test e positivi, oggi al 7.66%, +0.6 punti percentuali rispetto al dato precedente. Da quando è scoppiata l’emergenza sono 175.700 i casi scoperti su 1.830.136 test analizzati, mentre le vittime sono salite a quota 2.390 a causa dei 50 morti registrati ieri, ma deceduti in precedenza.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, APPELLO DEL NUMERO UNO ORDINI MEDICI CAMPANI

In merito alla situazione ospedaliera al momento troviamo 1.720 persone ricoverate con i sintomi del covid in tutta la regione, il che significa che sono 76 i posti letto che si sono liberati fra lunedì e martedì. In terapia intensiva i malati sono invece 123 (11 in meno rispetto alla precedente rivelazione), e cresce anche il numero dei guariti grazie ai ben 3.025 negativizzati delle ultime ore. Intanto anche la Campania si appresta a far scattare la campagna vaccinale, e a riguardo è significativo l’appello di Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, che interpellato dai colleghi di Fanpage ha spiegato: “Da presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli lancio un appello a tutti i colleghi a vaccinarsi contro il Coronavirus. È l’unico modo per uscire dall’incubo. I medici hanno una doppia responsabilità: un segnale negativo da parte loro significherebbe dare un segnale di sfiducia alla popolazione che non avrebbe senso né scientifico né deontologico. Ma sono fiducioso. Storicamente i medici di famiglia hanno percentuali molto alte nelle campagne vaccinali, attorno al 73%. Sono sicuro che anche per il Covid sarà così”. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 15 DICEMBRE





