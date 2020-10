Bollettino coronavirus Campania, dati 16 ottobre/ Contagi su e scuole chiuse

Grande attesa per scoprire il nuovo bollettino coronavirus Campania, quello di oggi, venerdì 16 ottobre. I nuovi dati verranno comunicati come di consueto attorno alle ore 17:00 di questa sera, nel frattempo, possiamo andare a rileggere il bollettino coronavirus Campania di ieri, quello del record di contagi. Nelle scorse 24 ore sono stati infatti registrati ben 1.127 nuovi positivi in più su 13.780 tamponi effettuati, numeri mai così alti dall’inizio della pandemia datato 21 febbraio 2020. Resta molto basso il numero di sintomatici, solo 72, mentre gli asintomatici sono praticamente il 90%, 1.055. Da quando è iniziata l’emergenza sanitaria la Campania ha contato 21.772 infetti su 723.005 tamponi processati, mentre il totale delle vittime è di 496, comprese le 8 persone che sono morte nella giornata di ieri. C’è però modo anche di sorridere, visto che si è registrato un boom di guariti nell’ultimo bollettino, ben 317, per un totale di 8.032 negativizzati dallo scorso inverno ad oggi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, NUOVA ORDINANZA: SCUOLE CHIUSE

Nel bollettino coronavirus Campania di ieri è stata aggiornata come di consueto anche la situazione ospedaliera, con 61 posti letti di terapia intensiva occupati su un totale di 110, mentre nella degenza ordinaria troviamo meno di 100 posti disponibili, per l’esattezza 95 (occupati 735 su 830). Alla luce di questi dati, il governatore De Luca ha deciso di chiudere le scuole per le prossime due settimane, fino al 30 ottobre, salvo gli studenti del primo anno di università, che potranno fare lezione in presenza. In base a quanto si legge sulla nuova ordinanza, a motivazione di questo duro provvedimento, “non risulta completata la dotazione dei banchi monoposti ad assicurare nelle scuole campane il necessario distanziamento degli alunni nelle aule scolastiche, né risultano comunicate, allo stato, le relative date di consegna”. La ministra Azzolina ha fermamente criticato la decisione di De Luca, definendola “gravissima, profondamente sbagliata e inopportuna. Sembra che ci sia un suo accanimento nei confronti della scuola. E’ stato l’ultimo a riaprire le scuole e il primo a richiuderle”. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 15 OTTOBRE





