Bollettino coronavirus Campania, dati 17 dicembre/ Rapporto test-positivi al 6.1%

Con il lento avvicinarsi al Natale e alla zona gialla, la regione Campania comunicherà quest’oggi il nuovo bollettino contenente i dati riguardante l’epidemia di coronavirus locale. L’ora prefissata è come al solito nella fascia serale 17:00-18:00, con la Protezione civile che fornirà tutti gli ultimi numeri in merito ai nuovi casi scoperti, alle vittime, ai letti occupati in terapia intensiva e nei reparti di degenza normale. Nell’attesa dei nuovi dati, diamo un breve sguardo ai contagi di ieri, ripassando il bollettino coronavirus Campania del 16 dicembre.

Ieri i nuovi contagi sono stati 900 su 14.757 test processati. Purtroppo sono state comunicate ancora delle vittime, 34, di cui 10 riferite alle ultime 48 ore, e 24 ai giorni precedenti. C’è comunque modo per sorridere, a cominciare dai guariti, ben 2.904 in 24 ore, e dal rapporto fra positivi e test che è sceso al 6.1%. Sul fronte ospedaliero, sono 124 i posti letto occupati in terapia intensiva, e 1.701 nei reparti di degenza ordinaria.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, APPELLO DI DI MAURO

Anche negli ospedali della regione Campania, così come in quelli d’Italia, la pressione sta calando, ma guai a “lasciarsi andare”, pena il rischio di incorrere a breve in una terza ondata. E’ questo di fatto il monito di Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, alle cui “dipendenze” vi sono gli ospedali Cotugno, Monaldi e Cto. Intervenuto nella mattinata di ieri presso l’emittente radiofonica Radio Crc, ha spiegato: «Negli ospedali c’è un calo dei ricoveri – parole riportate dal quotidiano IlMattino.it in data 16 dicembre – ma se non rispettiamo le regole, l’ipotesi della terza ondata è sempre più forte e pericolosa. Il vaccino è uno spiraglio di fiducia e l’ospedale Cotugno diventerà un punto vaccinale importante. Il virus – aggiunto Di Mauro – non si è attenuato, ma le misure restrittive hanno fatto sì che diminuisse la corsa al Pronto soccorso. Abbiamo già iniziato una campagna di informazione per sensibilizzare a fare il vaccino. Dagli operatori sanitari alle Rsa, con la vaccinazione ci sarà l’immunità per evitare la diffusione del contagio». Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri, 16 dicembre.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA DEL 16 DICEMBRE





