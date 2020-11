Bollettino coronavirus Campania, dati 17 novembre/ Giù il numero dei ricoverati

Scopriamo i nuovi casi di coronavirus di oggi, martedì 17 novembre, contenuti nel bollettino della Campania. Nelle prossime ore, indicativamente dopo le ore 17:00, andremo a vedere quanti saranno stati i nuovi contagi, i guariti, le vittime, e soprattutto, la situazione negli ospedali, aspetto quest’ultimo particolarmente delicato. Prima dei nuovi dati, andiamo a rivedere brevemente i numeri fatti registrare ieri, riferiti ai tamponi processati domenica, il primo giorno di Zona Rossa della Campania. Tornano a crescere i casi in regione è questo non è sicuramente un buon segno tenendo conto che il primo giorno della settimana, storicamente, i casi sono inferiori agli altri giorni. Nel dettaglio la Protezione Civile ha comunicato 4.079 contagi contro i 3.771 scoperti nella giornata di domenica. C’è però anche modo di sorridere, visto che i letti negli ospedali regionali si stanno lentamente liberando, e di preciso vi sono 34 ricoveri in meno (totale 2.190), di cui due in terapia intensiva in meno (dove troviamo al momento 192 pazienti). Sempre alto infine il numero di positivi attivi, leggasi 91.514, nonché quelli in isolamento domiciliare, 89.132.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, MANZILLO: “SCORDATEVI IL NATALE”

Che Natale sarà? Se lo chiedono tutti e ovviamente anche in Campania, dove tradizionalmente le famiglie sono molto numerose, e dove amano ritrovarsi attorno ad un tavolo imbandito la vigilia e il 25 dicembre. Quest’anno però è probabile che dovremo scordarci i veglioni, i cenoni e i pranzi, così come spiegato chiaramente da Elio Manzillo, infettivologo dell’ospedale Cotugno di Napoli, il principale nosocomio di riferimento per il covid in Campania: “Intanto c’è chi pensa al Natale” una ricorrenza “già saltata” così come “temo salti anche il carnevale – le sue parole riportate dal portale ilriformista.it – Smettiamola di pensare ai pranzi e ritroviamo senso di responsabilità”. E ancora: Il lockdown “bisogna rispettarlo e tenerlo ben oltre Natale, per me sarebbe folle toglierlo anche il 6 gennaio. Il clima invernale aiuta il virus, ormai su dieci pazienti che vengono qui ne mandiamo a casa a curarsi solo uno”. In attesa di scoprire cosa succederà fra poco più di un mese, rivediamo il bollettino coronavirus Campania di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 16 NOVEMBRE





