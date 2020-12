Bollettino coronavirus Campania/ Dati 18 dicembre: ritorno in zona gialla?

Nel bollettino coronavirus della Campania è stato registrato un lieve rialzo di casi positivi, ma con più tamponi processati, e di decessi: attorno alle ore 17.00 conosceremo i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati a venerdì 18 dicembre 2020. Come vi abbiamo raccontato, giovedì la Regione guidata da Vincenzo De Luca ha reso noti 927 nuovi contagiati (865 asintomatici) e 48 decessi: il conto totale è salito a 177.527 infettati e 2.472 vittime di Covid-19. Buone notizie dal fronte dei guariti, +2.530, mentre i ricoverati continuano a diminuire: -5 pazienti in terapia intensiva e -45 pazienti in degenza.

Resta dunque stabile la curva dei contagi in Campania e potrebbe arrivare un cambio di “colore” per la Regione. Come riportato da numerosi quotidiani, pensiamo a Il Sole 24 Ore, la Campania dovrebbe passare oggi da zona arancione a zona gialla: nelle prossime ore è attesa la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza ma non dovrebbero esserci sorprese a tal proposito.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Campania di oggi, arrivano delle novità degne di nota per quanto riguarda la scuola. Secondo quanto riporta Il Mattino, si va verso lo slittamento del ritorno in aula per le superiori. A evidenziarlo l’assessore regionale all’Istruzione, Lucia Fortini: «Sì a un ritorno in presenza, ma non credo che per la secondaria di secondo grado si possa cominciare in presenza in Campania già il 7 gennaio, casomai qualche settimana dopo».

Le valutazioni sul tema verranno fatte a gennaio, ma molto dipenderà dalla organizzazione dei trasporti. La cabina di regia regionale e l’Ufficio scolastico regionale stanno ragionando su ingressi scaglionati e più bus. L’assessore Fortini ha aggiunto: «La scuola in presenza manca a tutti, ritengo che l’autonomia scolastica debba essere rispettata. Sì quindi ad un ritorno in presenza, ma non credo che per la secondaria di secondo grado si possa cominciare in presenza già il 7 gennaio, casomai con qualche settimana dopo. Credo che debbano essere le singole scuole a capire quale sia la percentuale di presenza che possa consentire di lavorare in maniera sicura e serena ma questo lo decideremo insieme».

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA: DATI 17 DICEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA