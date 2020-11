Bollettino coronavirus Campania, dati 18 novembre/ 201 pazienti in terapia intensiva

Appuntamento alle ore 17:00 di questa sera per il nuovo bollettino coronavirus della Campania di oggi, mercoledì 18 novembre. Ieri i contagi sono tornati a decrescere, e dopo i circa 4.000 di lunedì sono stati segnalati 3.019 nuovi casi di positività ma a fronte di un numero minore di tamponi processati, leggasi 16.178. Di conseguenza è salita la percentuale fra test e positivi, ieri al 18.66% (la media nazionale è del 15.4%). Bene comunque il numero dei guariti, ieri 1.788 contro i 785 di lunedì, per un totale dallo scorso 21 febbraio, giorno di inizio della pandemia, pari a 24.474 persone guarite/dimesse. Per quanto riguarda i nuovi contagi, 2.604 sono risultati essere completamente asintomatici, mentre solamente 415 presentavano i classici sintomi dell’infezione. Dallo scoppio della pandemia il numero di positivi in Campania è stato di 118.825, mentre i tamponi analizzati sono stati 1.308.480. Per quanto riguarda le vittime, ieri registrati altri 19 decessi (computo aggiornato a 1.085).

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, FLUSSO ANOMALO DI PAZIENTI VERSO IL LAZIO

Il bollettino coronavirus della Campania ha aggiornato anche il numero di posti letti disponibili nei nosocomi regionali, a cominciare dalle terapie intensive, dove al momento troviamo 201 pazienti su 656 posti a disposizione. Per quanto riguarda invece i letti di degenza, sono 2.236 quelli al momento occupati sui 3.160 messi a disposizione dalla regione, compresa l’offerta privata. E a proposito di situazione ospedaliera, i colleghi di Fanpage hanno sottolineato come, nei giorni precedenti la “chiusura” della Campania, si sia verificato un flusso di pazienti verso il Lazio, in particolare dalla provincia di Caserta e Napoli fino a Formia. Un flusso che è stato considerato anomalo e significativo, nel dettaglio, 106 persone di cui 16 ricoveri: “Si tratta di 96 accessi al Pronto Soccorso di Formia in 7 giorni – le parole di Giorgio Casati, direttore generale dell’Asl di Latina – che hanno esitato in 14 ricoveri, di cui 3 per Covid e di 10 accessi al Goretti di Latina esitati in 2 ricoveri Covid. La situazione è monitorata e deve essere gestita nel modo migliore con la Regione Campania. Proprio per comprendere le ragioni di un flusso così significativo su Formia l’assessore D’Amato ha attenzionato la situazione con la Regione Campania”. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 17 NOVEMBRE





