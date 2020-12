Bollettino coronavirus Campania, dati 19 dicembre/ 949 contagi e 32 vittime

Ecco il nuovo bollettino coronavirus della regione Campania di questa sera, sabato 19 dicembre. Poco fa la Protezione Civile ha reso noti tutti i nuovi dati aggiornati in merito alla situazione epidemiologica in regione, e i numeri si confermano in discesa. Oggi sono stati scoperti 949 nuovi contagiati di cui 885 asintomatici, senza sintomi, e solo 64 invece che presentavano i classici sintomi del covid. I nuovi casi sono emersi dai 15.739 tamponi che sono stati processati nei vari laboratori delle strutture pubbliche e private.

Con i contagi comunicati oggi il totale dei positivi dall’inizio della pandemia, lo scorso 21 febbraio, sale così a quota 179.677, a fronte di 1.893.908 tamponi elaborati. Purtroppo ci sono ancora delle vittime per covid, in totale 32, di cui sette decedute nelle ultime 48 mentre le altre verificatesi negli scorsi giorni (computo aggiornato di morti, 2.560 da febbraio). Infine il dato relativo ai guariti, 1.424 per un totale di 92.927.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, LA REGIONE RESTA ARANCIONE

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, al momento sono 122 i posti letto occupati in terapia intensiva a fronte di 656 disponibili. Nei reparti di degenza normale, invece, troviamo 1.598 pazienti con sintomi covid sui 3.160 messi a disposizione da strutture private e pubbliche. Intanto va segnalata una nuova ordinanza regionale da parte del governatore Vincenzo De Luca, che ad un passo dall’ingresso in zona gialla della Campania, ha rimescolato le carte in tavola bloccando la regione in zona arancione fino alle nuove direttive nazionali per le festività: «La Campania non cambia colore – le parole di De Luca – rimane come è adesso: arancione. Fino al 24, poi si adottano le misure anti-Covid nazionali». Il ministro della salute, Speranza, aveva classificato la Campania come zona gialla, con tutte le “agevolazioni” del caso, ma De Luca ha preferito misure più rigide di modo da prevenire i contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA DEL 18 DICEMBRE





