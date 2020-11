Bollettino coronavirus Campania, dati 19 novembre/ Altro boom di guariti, +1.169

E’ tempo di andare a visionare il nuovo bollettino coronavirus della Campania, quello di oggi, giovedì 19 novembre. La nuova comunicazione verrà fornita come sempre dalla Protezione Civile dopo le ore 17:00, nel frattempo, andiamo a dare un breve sguardo ai numeri di ieri. Sono stati 3.657 i nuovi contagi segnalati a fronte di 23.479 tamponi eseguiti. Dall’inizio della pandemia, dallo scorso 21 febbraio, le persone positive in regione sono state quindi 121.942 su 1.331.959 test. Da segnalare ancora morti per covid, per l’esattezza 75, ma numeri che riguardano i giorni 3-17 novembre, quindi non riferiti ad una sola giornata. Le vittime comunque si sono verificate e il totale è così salito a quota 1.160. Bene il dato relativo ai guariti, 1.169 per un computo aggiornato a 25.643. Diamo infine uno sguardo alla situazione ospedaliera, con 200 posti letto occupati in terapia intensiva sui 656 disponibili (meno di un terzo dei totali), mentre, nei reparti di degenza normale ,troviamo 2.259 pazienti su 3.160 posti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, NUOVO SCONTRO DE MAGISTRIS DE LUCA

E in attesa di scoprire i dati del nuovo bollettino coronavirus della Campania, torna la querelle a distanza fra il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e il governatore campano, Vincenzo De Luca. I due non si amano, è ben noto, e ieri il primo cittadino partenopeo, a margine dell’Assemblea annuale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), tenutasi in quel di Roma, ha spiegato: “De Luca sapeva che Campania era in zona rossa da almeno un mese. Io sono prontissimo a dialogare, incontrare il Presidente della Regione De Luca in qualsiasi momento. Ma coesione non è che in Sindaco se sa delle cose diventa delle cose sotto il cuscino, perché quella diventa un pensiero unico inaccettabile. La campagna era da almeno un mese in evidente zona rossa, per voce dello stesso Presidente della Regione”. Attendiamo la replica del diretto interessato, intanto, ecco il bollettino coronavirus Campania di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 18 NOVEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA