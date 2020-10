Bollettino coronavirus Campania, dati 19 ottobre/ 849 letti occupati su 904

E’ atteso come di consueto poco dopo le ore 17:00 il nuovo bollettino coronavirus Campania, con tutti i dati del contagio aggiornati ad oggi, domenica 18 ottobre. Il bollettino coronavirus Campania di ieri ha fatto registrare ancora un boom di casi in regione, ben 1.376 nuovi contagi, seconda zona più infetta d’Italia dopo la Lombardia. Dei nuovi casi emersi, però, solo 55 mostrano dei sintomi mentre 1.321 sono risultati essere asintomatici. Da registrare anche due nuove vittime per un totale di decessi da inizio pandemia pari a 501. Bene i guariti, che nelle ultime 24 ore sono stati 199, mentre per quanto riguarda la situazione ospedaliera, sono 78 i posti letto occupati in terapia intensiva sui 113 a disposizione in regione, mentre nei reparti di degenza ordinaria la situazione si sta facendo critica, con 849 letti sui 904 disponibili al momento occupati (ne restano quindi solo 55).

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, DE LUCA: “GIUSTO CHIUDERE LE SCUOLE”

E in attesa del nuovo bollettino coronavirus Campania di oggi, ha parlato il governatore Vincenzo De Luca, ospite presso la trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa”. Il presidente campano si è soffermato sulla decisione di chiudere le scuole che ha fatto storcere il naso a molti: “Ci avevano segnalato – si “giustifica” De Luca – la presenza di 800 persone contagiate tra personale scolastico e alunni, di fronte a questa situazione cosa avrebbe dovuto fare la Regione? Girare la testa da un’altra parte? Mi pare che abbiamo preso una decisione equilibrata e necessaria e credo che tutti i genitori non possano che concordare. Non credo che ci sia un papà o una mamma che voglia mandare il figlio a scuola in una realtà dove ci sono 800 contagiati”. De Luca ha aggiunto: “Sulla scuola abbiamo fatto cose straordinarie, come il test sierologico a oltre il 90% del personale scolastico, al fronte di una media nazionale del 60%. Abbiamo distribuito i termoscanner, aumentato il trasporto pubblico di 350 autobus, dei quali 260 già in esercizio”. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri

