Bollettino coronavirus Campania, dati 2 novembre/ 170 posti letto occupati in t.i.

Anche oggi, lunedì 2 novembre, è atteso il nuovo bollettino coronavirus Campania. L’appuntamento è come sempre fissato a poco dopo le ore 17:00, quando verranno resi pubblici dalla regione tutti gli ultimi dati riguardanti la pandemia. In attesa dell’ultimo bollettino coronavirus Campania, ripassiamo brevemente tutti i dati di ieri, quando i contagi scoperti sono stati 3.860, nuovo record da quando è scoppiata la pandemia, lo scorso 21 febbraio; 21.785 invece i tamponi processati nelle scorse 24 ore, mentre le nuove vittime sono state 3 in totale, compreso però il periodo dal 28 ottobre al 31 dello scorso mese (676 i decessi da inizio emergenza). Continua a preoccupare, in particolare, la situazione ospedaliera, dove al momento troviamo 170 posti letto occupati in terapia intensiva su un totale di 227 dedicati al covid. Nei reparti di degenza, invece, sono ben 1.416 su 1.500 i posti occupati, di conseguenza, restano a disposizione per gli infetti solamente 84 posti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, DE LUCA: “SERVONO MISURE NAZIONALI”

In attesa del nuovo bollettino coronavirus Campania, sono emerse le parole del governatore Vincenzo De Luca, proferite dallo stesso durante la conferenza fra le regioni, nonché il ministro della salute Speranza, e il ministro Boccia, tenutasi ieri in vista del nuovo Dpcm che dovrebbe arrivare entro 24/48 ore. De Luca, secondo quanto riporta il Mattino, si direbbe d’accordo con Bonaccini, presidente Emilia Romagna, sulla necessità di «misure nazionali per dare segno di unità dei livelli istituzionali. La logica dei singoli territori – avrebbe detto – non ha senso perché l’epidemia è diffusa. Serve muoversi in maniera unitaria; differenziazioni territoriali porterebbero a reazione diverse, in Campania non sarebbero capite e sono improponibili perché i livelli di controllo non esistono. Il 60% dei positivi in Campania erano in area metropolitana di Napoli (Asl 1 2 3); è stata vietata la mobilità tra comuni ma non ci sono i controlli; abbiamo alcune zone rosse ma abbiamo deciso con i prefetti di presidiare le zone centrali». Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 1 NOVEMBRE





