Bollettino coronavirus Campania, dati 20 ottobre/ Solo 41 posti in terapia intensiva

Il bollettino coronavirus Campania resta senza dubbio uno dei più attesi della giornata. Anche oggi, martedì 20 ottobre, verrà comunicato nel tardo pomeriggio, nel frattempo il bollettino coronavirus Campania di ieri ha fatto registrare numeri ancora drammatici. Con 1.593 casi in 24 ore, infatti, la regione a sud del Belpaese ha registrato il triste record di zona più infetta dello stivale, solamente dietro alla Lombardia (con 1.687, meno di un centinaio in più). I nuovi tamponi analizzati sono stati 12.695, mentre le vittime sono state ben 21, ma si tratta di decessi accumulatisi fra il primo e il 17 ottobre, e comunicati solo ieri dopo che erano stati registrati di domenica. Dei 1.593 nuovi casi i sintomatici sono stati comunque pochi, solo 79, mentre ben 1.514 sono stati invece gli asintomatici, praticamente il 95%. I positivi da quando è scoppiata l’emergenza sono saliti a quota 27.412, mentre il numero di test effettuati 778.882. 522 invece le vittime da inizio pandemia con l’aggiunta di 8.576 guariti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA: SCUOLE RESTANO CHIUSE

Come da copione il bollettino coronavirus Campania ha reso pubblico anche i numeri di posti letto restanti negli ospedali regionali, e al momento troviamo 85 pazienti in rianimazione sui 113 disponibili. Quasi al collasso invece la situazione negli altri reparti di degenza, con ben 884 posti occupati sui 925 (ne rimangono solo 41). Intanto, nonostante appelli vari da più istituzioni ma anche dalla gente comune, le scuole in Campania restano chiuse, così come deciso dal Tar regionale, che ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di cittadini, che chiedeva appunto l’annullamento dell’ordinanza del governatore De Luca, circa la sospensione delle lezioni fino al 30 ottobre. Il Tar della Campania ha riconosciuto che l’ordinanza “espressamente affonda nell’esigenza di tutelare il diritto primario alla salute”. Nel decreto si legge inoltre che “la lamentata compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta, in ragione della assicurata continuità delle attività scolastiche mediante la pur sempre consentita didattica digitale a distanza, nonché della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l’assistenza familiare nei confronti dei figli minori”.



