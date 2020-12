Bollettino coronavirus Campania, dati 21 dicembre/ Ricoveri in continuo calo

Il nuovo bollettino coronavirus della regione Campania di oggi, lunedì 21 dicembre, sarà comunicato dall’Unità di Crisi della Protezione civile locale entro le ore 18:00 di questa sera. Scopriremo quindi fra poche ore come è evoluta la situazione epidemiologica nella regione di De Luca, zona che nelle ultime settimane ha visto un allentarsi della pressione sugli ospedali, grazie alla discesa dei contagi.

In attesa dei nuovi dati rivediamo brevemente il bollettino di ieri, quando sono stati comunicati altri 891 positivi (su 14.109 tamponi) ma solo 109 di essi presentavano i classici sintomi del covid. Le vittime sono state 11 di cui 4 nelle scorse 48 ore e i restanti sette nei giorni precedenti, mentre i guariti sono stati in totale 1.104. Continua a migliorare la situazione ospedaliera, con 119 posti letto occupati in terapia intensiva, e 1.554 nei reparti di degenza normale. Infine i bilanci aggiornati: 1.908.017 tamponi processati dal 21 febbraio, 180.568 contagi scoperti, e 2.571 persone decedute a causa del covid.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, NON SI PLACANO LE POLEMICHE PER IL NO ALLA ZONA GIALLA

E in attesa del nuovo bollettino coronavirus, la Campania sarebbe dovuta entrare ufficialmente da ieri, domenica 20 dicembre, in zona gialla. Si sarebbe trattato in realtà solo di un “contentino”, visto che le misure restrittive più leggere sarebbero dovute durare solamente fino a mercoledì 23 dicembre. A partire dal giorno successivo, il 24 dicembre e Vigilia di Natale, scatteranno infatti i divieti riguardanti le festività, con tutte le regioni che alterneranno zona arancione a rossa a seconda del giorno, fino alla data del 6 gennaio 2020, l’Epifania. A sorpresa, o forse neanche tanto, il governatore Vincenzo De Luca ha stoppato tutto, e uscendo allo scoperto nel pomeriggio di sabato aveva fatto sapere che “La Campania non cambia colore, rimane come è adesso: arancione. Fino al 24, poi si adottano le misure anti-Covid nazionali”. Una decisione che ha fatto storcere il naso ai più, a cominciare da Antonio Della Notte presidente dell’associazione industria commercio artigianato e turismo regionale, che ha replicato: “La Campania arancione per volere di De Luca è un provvedimento incomprensibile e vessatorio. E’ assurdo scoprire il sabato pomeriggio che il giorno dopo, anziché poter riaprire i nostri ristoranti grazie al passaggio in zona gialla previsto dal Ministero della Salute, saremo costretti dalla regione Campania a restare chiusi. E’ inconcepibile che nonostante l’indice Rt sia il più basso d’Italia, De Luca imponga ai ristoratori e agli esercenti dei bar ulteriori restrizioni, addirittura vietando l’asporto del caffè”. In attesa di eventuali altre novità, ecco di seguito il bollettino coronavirus della regione Campania di ieri, 20 dicembre

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 20 DICEMBRE





