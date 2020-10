Bollettino coronavirus Campania, dati 22 ottobre/ 946 pazienti ricoverati in degenza

Anche nella giornata di oggi, giovedì 22 ottobre, verrà emesso il nuovo bollettino coronavirus Campania, l’aggiornamento sulla curva epidemiologica nella regione a sud dell’Italia. Quella di ieri è stata l’ennesima giornata di passione, come dimostrato dai numeri contenuti nell’ultimo bollettino coronavirus Campania. I contagi sono stati 1.760, e si è trattato di un nuovo record assoluto da quando è scoppiata la pandemia, dallo scorso 21 febbraio. 13.878 i tamponi processati, e nel contempo sono aumentate ulteriormente le persone ricoverate negli ospedali locali: 68 pazienti in più nelle varie strutture, di cui 62 nei reparti di degenza ordinaria, e sei invece in terapia intensiva. In totale troviamo al momento nei nosocomi della Campania 946 pazienti in degenza e 91 in rianimazione. 1.076 sono invece le persone in isolamento domiciliare, per un totale di 19.456 positivi dallo scorso febbraio ad oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati anche 11 morti, ma sono stati inseriti anche i decessi del 19 e 20 ottobre.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, LA PROTESTA DEL TRASPORTO PRIVATO

E in attesa del nuovo bollettino coronavirus Campania di oggi, il trasporto privato locale ha alzato la voce, alla luce anche delle ultime ordinanze che hanno chiuso le scuole di ogni ordine, imposto il coprifuoco notturno, e limitato la mobilità fra le varie province. “Il trasporto dei bus privati e turistici è al collasso in Campania – fa sapere a Fanpage Alberico Pennino, presidente di Assobus, l’associazione dei Bus Turistici della Campania – quest’anno abbiamo subito perdite per oltre il 90%. Fermo il mercato croceristico, non partono gite scolastiche da febbraio, bloccati tour religiosi, fiere e sagre. L’unica speranza ancora sono Luci d’Artista a Salerno e San Gregorio Armeno a Napoli. Ma così non si va avanti. Con il blocco degli spostamenti tra province da venerdì 23 ottobre ci sarà un ulteriore calo. Alla Regione chiediamo subito affidamenti diretti per le navette bus private in supporto dei trasporti pubblici locali. Non possiamo aspettare 4 mesi perché Anm faccia le gare”.



