Bollettino coronavirus Campania, dati 23 dicembre/ 90% nuovi casi asintomatici

Anche quest’oggi, mercoledì 23 dicembre, è atteso il nuovo bollettino coronavirus della regione Campania. L’appuntamento, ormai fisso da 10 mesi a questa parte è per la fascia oraria 17:00-18:00, quando verranno comunicati i nuovi dati relativi a contagi, morti, guariti e dimessi. La regione Campania, così come la stragrande maggioranza delle zone del Belpaese, sta migliorando significativamente nelle ultime settimane, con i contagi che stanno calando sensibilmente, e soprattutto, con la pressione sugli ospedali decisamente allentata.

Ieri sono stati comunicati 791 nuovi positivi su 10.185 tamponi; dei nuovi casi, 713 sono risultati essere asintomatici contro i 78 con sintomi. Purtroppo dobbiamo segnalare ancora delle vittime, ieri 25 di cui 8 relative alle ultime 48 ore, e le restanti 17 invece negli altri giorni. Infine la situazione negli ospedali della regione, dove al momento troviamo 118 malati covid in terapia intensiva e 1.529 nei reparti di degenza normale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, DE LUCA SUI VACCINI

Intanto nella giornata di ieri è uscito nuovamente allo scoperto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha parlato in vista del prossimo 27 dicembre, giorno del fatidico “Vaccine Day”. A riguardo il governatore campano, durante un collegamento via streaming con il personale dell’Asl Napoli 2 Nord, ha spiegato: “La battaglia è ancora in corso anche perché partirà a breve la campagna di vaccinazione. Invito tutto il personale sanitario ad essere pronto a fare rapidamente le vaccinazioni”. Vincenzo De Luca ha aggiunto e concluso invitando il personale sanitario a “mettere il massimo di attenzione rispetto ai nostri anziani, alle Rsa. Avremo quindi giornate impegnative e non sarà un lavoro banale e richiederà una grande capacità organizzativa”. Di seguito il bollettino coronavirus della Campania di ieri, 22 dicembre.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 22 DICEMBRE





