Bollettino coronavirus Campania, dati 23 novembre/ 136mila positivi da febbraio

Scopriremo questa sera dopo le ore 17:00 il nuovo bollettino coronavirus della Campania, e di conseguenza, capiremo come sarà evoluta la curva dei contagi in regione. Ieri numeri in ribasso, con 3.217 nuovi casi segnalati a fronte di 24.332 tamponi processati in 24 ore. I morti sono stati 21, ma riferiti al periodo 15-21 novembre, per un totale di decessi dallo scorso 21 febbraio, giorno dello scoppio della pandemia, pari a 1.270. Dei 3.217 nuovi contagiati scoperti, ben 2.976 sono risultati asintomatici mentre i restanti 241 hanno presentato dei sintomi. I guariti sono stati in totale 850, il che significa che in terapia intensiva vi sono al momento 201 posti letto occupati su un totale di 656, mentre nei reparti di degenza normale sono 2.218 le persone ricoverate a fronte dei 3.160 letti messi a disposizione per i pazienti covid, compresa l’offerta privata. Dall’inizio della pandemia sono stati scoperti 136.273 positivi a fronte di 1.432.128 test analizzati, mentre i guariti totali sono stati 31.522.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, GILETTI ATTACCA DE LUCA

In attesa del nuovo bollettino coronavirus Campania, andiamo a rileggere le parole del conduttore di Non è l’Arena, Massimo Giletti, che in diretta televisiva su La7, è tornato a parlare del governatore De Luca dicendo: “Credo che lei, sceriffo, sia solo chiacchiere e distintivo, lo dico con grande amarezza. Lei governa una regione importante di questo paese, invece di darmi dello sciacallo dovrebbe dare i numeri corretti. La scorsa settimana avevo in mano un documento, in cui si dovevano indicare numeri di terapie intensive, reparti, medici. Siamo rimasti un po’ straniti perché abbiamo trovato a gennaio 2019 che i posti in terapia intensiva erano 621. Un anno dopo, in tv, il presidente De Luca ha detto che i posti sono 320. Io ho chiesto se questi erano numeri programmati, ideali o se erano lì”. Di seguito il bollettino coronavirus Campania della giornata di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA DEL 22 NOVEMBRE





