Bollettino coronavirus Campania, dati 23 ottobre/ Terza regione con più infetti

E’ venerdì 23 ottobre, e come da copione, anche oggi verrà emesso il nuovo bollettino coronavirus Campania con tutti i dati aggiornati sull’epidemia di covid in regione. Il bollettino coronavirus Campania di ieri ha registrato l’ennesimo boom di casi, ben 1.541 su 12.000 tamponi processati. La Campania è stata la terza regione più infetta di ieri, dietro ai 4.125 casi lombardi e ai 1.550 piemontesi ma fortunatamente la maggior parte dei nuovi contagiati continua ad essere asintomatica, in quanto solamente 88 sono risultati avere i classici sintomi dell’infezione, mentre i restanti 1.453 non presentano particolari criticità. Tenendo conto dei 1.541 contagi di ieri, il computo di casi covid in regione da quando è scoppiata l’emergenza, lo scorso 21 febbraio, è salito a quota 32.025, mentre i tamponi effettuati sono stati 814.966. 75 le persone guarite nelle scorse 24 ore, mentre le vittime sono state 6 (totale da inizio pandemia pari a 551). Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, sono al momento 94 i posti letti occupati in terapia intensiva su un totale di 227 disponibili, mentre nella degenza ordinaria 1.037 letti su 1.110 sono attualmente occupati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, AZZOLINA SCRIVE A DE LUCA

In attesa del nuovo bollettino coronavirus Campania, previsto attorno alle ore 17:00 di questa sera, prosegue lo scontro a distanza fra il governo e il presidente De Luca. Ieri la ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, ha scritto una lettera chiedendo la riapertura delle scuole campane, in particolare, delle elementari e delle medie. La ministra ha chiesto “di sfruttare la flessibilità organizzativa concessa dal governo per modulare le turnazioni pomeridiane e gli orari di ingresso degli istituti superiori, che non dovrebbero avvenire prima delle 9 del mattino”. Ha poi aggiunto “Auspico che si riesca a consentire sollecitamente la ripresa dello svolgimento in presenza delle lezioni”, per concludere: “Il ministero ha sempre offerto tutto il necessario per il prosieguo della gestione emergenziale e continuerà a farlo. È imprescindibile proseguire insieme nelle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel documento di pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative. Il piano scuola”. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA DEL 22 OTTOBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA