Bollettino coronavirus Campania/ Dati 24 ottobre: pugno duro di De Luca

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus della Campania di oggi, sabato 24 ottobre 2020. Clima di altissima tensione in Regione dopo l’annuncio del governatore Vincenzo De Luca di voler chiudere tutto per 30-40 giorni. Parole che hanno scatenato la rabbia a Napoli, con decine di persone in piazza a protestare, arrivando a scontri con la polizia: tre gli appartenenti alle forze dell’ordine rimasti feriti, due agenti sono stati medicati per contusioni mentre un militari ha riportato danni all’udito per lo scoppio ravvicinato di un petardo. Come evidenziato dai colleghi di Sky Tg 24, sono in corso indagini sulla “regia degli scontri”: le autorità hanno arrestato due uomini ma sono previsti altri fermi nel corso delle prossime ore. Gli investigatori stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza per identificare tutti coloro che hanno compiuto azioni violente. La prefettura di Napoli ha reso noto: «In relazione ai gravi fatti accaduti nella serata e nella notte scorsa nella città di Napoli, si svolgerà, nel pomeriggio odierno, alle ore 18.00, un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica».

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, LE ULTIME NOTIZIE

Nel bollettino coronavirus della Campania di ieri è stato registrato un nuovo record di casi positivi: 2.280 infettati su 15.801 tamponi processati. Di questi 2.280 casi, solo 100 presentano sintomi. Ma a preoccupare è soprattutto la situazione negli ospedali: in terapia intensiva sono stati occupati 98 posti letto su 227 complessivi, mentre negli altri reparti Covid sono stati occupati 1.090 posti letto su 1.114 complessivi. Situazione ormai al collasso. Questa la dichiarazione di Vincenzo De Luca al governo nazionale: «I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). E’ indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo».

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA: DATI 23 OTTOBRE





