Bollettino coronavirus Campania, dati 25 novembre/ Giù i casi e boom di guariti

Anche per la giornata di oggi, mercoledì 25 novembre, è atteso il nuovo bollettino coronavirus della regione Campania, tutti i dati riguardanti l’evoluzione del contagio con i nuovi casi scoperti, i guariti, le vittime, e ovviamente la situazione ospedaliera. Prima di vedere i numeri di oggi, andiamo a dare una ripassata ai dati di ieri, martedì 24 novembre, secondo giorno della settimana e di conseguenza, primo significativo dopo la classica flessione del lunedì. I nuovi casi emersi sono stati 1.764 su 13.744 nuovi tamponi processati, sorprendentemente in calo rispetto a 48 ore fa, seppur con circa 2000 tamponi in meno. Il computo aggiornato di infetti dall’inizio pandemia, lo scorso 21 febbraio, è salito a quota 140.195, mentre i tamponi processati in totale sono stati 1.461.611. Purtroppo si registrano ancora decessi, ieri 78, esattamente il doppio rispetto a lunedì quando erano stati 39 (totale di decessi da nove mesi a questa parte, 1.387). Bene infine ancora una volta il numero dei guariti, per il secondo giorno di fila sopra i 2000 (2.344 di preciso), per un totale di 35.957 fra guariti e dimessi dallo scorso 21 febbraio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, L’ANAAO: “OSPEDALI VICINI AL COLLASSO”

Nonostante la situazione in Campania stia lentamente migliorando, così come nel resto d’Italia, la pressione sugli ospedali resta altissima. Proprio per questo è disperato l’appello di Piero Di Silverio, medico ospedaliero e vicesegretario regionale in Campania di Anaao Assomed, il sindacato che raccoglie 23.000 medici ospedalieri in Italia, di cui più di duemila nella sola Campania, che ha spiegato: “La sindrome di burnout nei medici la vedremo molto presto, siamo molto vicini al collasso, o diminuisce il contagio e arrivano rinforzi negli ospedali o rischiamo seriamente di crollare. La cosa grave è che la Regione, dal presidente De Luca all’Unità di Crisi, non coinvolge i medici in nessuna fase decisionale, abbiamo scritto decine di documenti chiedendo un semplice colloquio per spiegare i problemi, fare proposte. Non ci rispondono nemmeno”. L’Anaao ha indetto per la giornata di lunedì il cosiddetto d-day, inteso per d come diffida, e di come diritti, dignità, decoro della professione, con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 24 NOVEMBRE





