Bollettino coronavirus Campania, dati 26 ottobre/ 50% di posti letti in t.i occupati

Il nuovo bollettino coronavirus Campania di oggi, lunedì 26 ottobre, verrà comunicato dalla regione attorno alle ore 17:00. Essendo il primo giorno della settimana è probabile che il numero dei contagi sia leggermente in ribasso rispetto agli ultimi giorni, anche perchè i tamponi processati nei laboratori nel weekend, sono molti di meno rispetto alla settimana. In attesa dei nuovi dati, andiamo a ripassare il bollettino coronavirus Campania di ieri, dove i nuovi contagiati sono stati 2.590 a fronte di 16.906 tamponi analizzati. Un’altra crescita importante quindi in regione, tenendo conto che nella giornata di sabato i casi di positività erano stati 1.718 su 12.530 tamponi. 173 invece le persone guarite, mentre, è questo è un dato senza dubbio fondamentale, non si sono verificate nuove vittime dopo le 8 di sabato (totale di morti da febbraio resta quindi fermo a 571). Dei 2.590 nuovi casi scoperti, ben 2.445 sono risultati essere asintomatici, mentre 145 mostravano i classici sintomi dell’infezione.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, SCUOLE SEMPRE IN DAD

Come si evince dal bollettino coronavirus Campania di ieri, i casi di positività da inizio pandemia sono in totale 38.613 a fronte di 860.203 tamponi, mentre i guariti da inizio pandemia sono in totale 9.322. Veniamo ora alla situazione posti letto, che segnala 113 posti occupati in terapia intensiva sui 227 a disposizione (praticamente il 50%), mentre nella degenza ordinaria risultano esservi 1.151 persone sui 1.500 messi a disposizione. Ieri il governatore De Luca ha diramato una nuova ordinanza, la numero 85, che verrà ufficializzata nelle prossime ore, e che conferma la didattica a distanza per tutte le scuole della regione, non soltanto per quelle di secondo grado: “All’infuori di nidi e asili (0-6 anni) – si legge su un’anticipazione fornita dall’agenzia Ansa – vengono confermate le disposizioni regionali sulla didattica a distanza nella scuola primaria e secondaria, salvi i progetti per alunni con disturbo dello spettro autistico e/o gli alunni diversamente abili, già adottate con Ordinanza n.82, nonché le disposizioni regionali vigenti per la didattica a distanza nelle Università”. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 25 OTTOBRE





