Bollettino coronavirus Campania, dati 27 novembre/ 200 ricoveri in terapia intensiva

Mentre in Italia impazza il Black Friday degli acquisti, la situazione coronavirus sembrerebbe leggermente meno “black” rispetto a qualche giorno fa. Ne è un esempio la regione Campania che negli ultimi tempi sta registrando un lento ma costante calo dei contagi, con gli ospedali che stanno iniziando a respirare. La conferma si è avuta anche dal bollettino coronavirus reso pubblico nella serata di ieri, quando i nuovi casi segnalati sono stati 3.008 (2.681 asintomatici, 327 con sintomi), su 23.761 tamponi processati. In totale il numero di contagiati dallo scorso 21 febbraio è salito a 146.018 mentre i test analizzati in regione sono stati 1.508.502. Purtroppo si sono registrate ancora 49 vittime, decessi però avvenuti fra il 7 e il 25 novembre, per un totale aggiornato a 1.483. Bene il numero di persone guarite, in totale 1.723, mentre per quanto riguarda la situazione ospedaliera, al momento sono 200 i posti letto occupati in terapia intensiva su 656 posti disponibili, mentre nella degenza ordinaria sono 2.212 quelli occupati su 3.160 totali.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, DE LUCA: “SCIACALLAGGIO CONTRO SANITÀ CAMPANA”

In attesa del nuovo bollettino della Campania, nella giornata di ieri è uscito nuovamente allo scoperto il governatore De Luca. Il massimo rappresentante dei campani ha sfruttato la propria pagina Facebook per fare nuovamente chiarezza sulla sanità, definendola “operazione verità contro ogni forma di sciacallaggio. I numeri al lotto fatti circolare in questi giorni – prosegue – da irresponsabili raccontano di migliaia di medici inviati a Napoli. Come certificato dagli uffici regionali, contiamo a oggi solo 10 anestesisti e qualche decina di medici non specializzati. Non ci sono parole. Proseguiremo ancora nei prossimi giorni con l’operazione verità, contro ogni forma di sciacallaggio nei confronti di una realtà sanitaria che ha dato prova straordinaria di dedizione e professionalità. E’ sconcertante che vi sia chi parla e diffama senza fare la cosa più semplice: informarsi sui dati oggettivi”. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 26 NOVEMBRE





