Bollettino coronavirus Campania, dati 27 ottobre/ 1.314 persone ricoverate per covid

Dopo che la curva dei contagi è leggermente scesa nella giornata di ieri, si attende con ansia il bollettino coronavirus Campania di oggi, martedì 27 ottobre, per capire se si sia trattato semplicemente di un “caso” o meno. Come è ben noto, il lunedì i numeri dell’epidemia di coronavirus sono sempre più bassi, essendo molti laboratori che processano i tamponi chiusi nel weekend, di conseguenza c’è il rischio che per la giornata odierna tornino a salire. In attesa del bollettino coronavirus Campania di oggi, che svelerà il mistero, andiamo a dare uno sguardo veloce ai dati di ieri, che hanno segnalato 1.981 nuovi casi di covid-19, su 11.569 tamponi. Dall’inizio dell’emergenza nella regione Campania sono stati eseguiti più di 870mila test, mentre i contagi sono saliti a quota 40.594. Cresce nel contempo anche il numero dei decessi, ieri 16 ma comprendenti i giorni che vanno dal 23 al 25 ottobre (totale da febbraio, 587 decessi). Veniamo infine alla situazione ospedaliera, che a fronte di 10 guariti e dei nuovi contagi, racconta di 123 posti letti occupati sui 227 di terapia intensiva, con l’aggiunta di 1.191 pazienti ricoverati nella degenza ordinaria (su un totale di 1.500).

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, OGGI RIUNIONE PER LE SCUOLE

In attesa del nuovo bollettino coronavirus Campania di oggi, il governatore De Luca ha emesso ieri una nuova ordinanza, che ha confermato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (tutte devono svolgere le lezioni tramite didattica a distanza), nonché il coprifuoco notturno dalle ore 23:00. A riguardo è attesa comunque nella giornata odierna un vertice per capire se vi siano margini per riaprire qualche istituto, in particolare asili, elementari e medie. “In relazione al monitoraggio costante sul mondo della scuola – si legge su una nota diramata dalla regione Campania – domani (oggi ndr) si terrà una riunione, convocata dal Presidente Vincenzo De Luca, alla quale saranno invitate la Direzione scolastica provinciale, le organizzazioni sindacali della scuola, i rappresentanti dei pediatri, dell’ospedale Santobono, i dirigenti delle Asl e l’Anci. Saranno aggiornati i dati del monitoraggio epidemiologico con particolare attenzione alla scuola primaria, per verificare se esistono condizioni di sicurezza sanitaria tali da consentire ripresa della didattica in presenza, seppure parziale. Si tratta di un confronto indispensabile per l’aggiornamento dei dati sanitari”. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA DEL 26 OTTOBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA