Bollettino coronavirus Campania, dati 28 novembre/ Rapporto test-positivi al 13.1%

Il bollettino coronavirus Campania di ieri conferma la decrescita della curva epidemiologica anche nella regione di De Luca. In attesa dei dati di oggi, sabato 28 novembre, ieri sono stati segnalati 2.924 casi di positività su 22.301 tamponi processati. Purtroppo la Protezione civile ha comunicato anche 63 nuovi decessi, ma 37 di questi fanno riferimento a vittime delle ultime 48 ore, e 26 in precedenza ma registrati solamente ieri. Bene la percentuale di tamponi/positivi, pari al 13.1%, mentre il totale dei positivi in Campania da quando è scoppiata l’emergenza è salito a quota 148.942 su 1.530.803 test analizzati. Continua lo svuotamento degli ospedali regionali, visto che ieri si sono registrati 2.263 nuovi guariti, con 184 ricoveri in terapia intensiva (-16 rispetto a giovedì), sui 656 disponibili in regione. Nei reparti di degenza normale troviamo invece 2.188 persone, 24 in meno rispetto alla precedente comunicazione.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, DE LUCA POLEMICO

Ieri è stato anche il giorno della consueta diretta del venerdì del governatore della Campania, De Luca, e le sue parole non sono passate indifferenti: “La mia opinione è che zone e sottozone siano una grande buffonata – il riferimento è al cambio di colore comunicato ieri di alcune regioni – abbiamo verificato con quanta difficoltà dal Ministero della Salute comunicano i dati oggettivi per la classificazione: per una parte ci sono ragioni obiettive per le classificazioni, per altra parte alcune ragioni rinviano semplicemente a ragioni di politica politicante, la sanità non c’entra niente”. Stando al governatore della Campania “il livello dei controlli, tranne forse nella prima giornata, è praticamente uguale a zero. Parlare di zona rossa in queste condizioni veramente fa innervosire, fa indignare. Io ormai mi sono convinto, e lo dico tranquillamente ai miei concittadini, che siamo nelle mani del Padreterno e, per quanto ci riguarda, della Regione Campania. Tutto il resto è una valanga di chiacchiere, fumo, ipocrisia e finzioni. Questa non è una zona rossa, non so che cosa sia ma evitiamo perlomeno di prenderci in giro”. Di seguito il bollettino coronavirus della Campania di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 27 NOVEMBRE





