Bollettino coronavirus Campania, dati 28 ottobre/ 43mila contagiati da febbraio

Anche oggi, mercoledì 28 ottobre 2020, verrà emesso il nuovo bollettino coronavirus Campania. L’appuntamento è come sempre fissato a dopo le ore 17:00, quando scopriremo tutte le ultime novità in quanto a contagi, guariti, dimessi, vittime, e soprattutto, la situazione ospedaliera. In attesa del nuovo bollettino coronavirus Campania, diamo uno sguardo ai dati di ieri, con i contagi che sono tornati a salire. Dopo i 1.981 di lunedì, nelle scorse 24 ore la regione ha comunicato altri 2.761 nuovi casi, a fronte di 14.781 tamponi processati. Del totale dei casi scoperti, solo 112 sono risultati comunque essere sintomatici, mentre la parte restante, 2.649, non presentava alcun sintomo dell’infezione da covid. Nella giornata di ieri sono stati comunicati anche 20 morti, ma il numero di decessi si riferisce al cumulo dei giorni fra il 16 e il 26 ottobre scorso. In ogni caso, il computo aggiornato di vittime da inizio emergenza è salito a quota 607, mentre i guariti sono in totale 9.907. Cresce anche il totale dei contagi, 43.355, mentre i tamponi processati sono stati fino ad oggi 886.553.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, DE LUCA: “SCUOLE ANCORA CHIUSE”

In attesa del bollettino coronavirus Campania di oggi, ieri ha parlato il governatore della regione, Vincenzo De Luca, che ha confermato la chiusura delle scuole per almeno altri dieci giorni, a seguito della riunione in programma fra i vertici scolastici, sindacati, asl, ospedale Santobono e unità di crisi: “Sulla base dei dati sull’andamento epidemiologico dell’Unità di Crisi, delle Asl e del Santobono – le parole del presidente della regione Campania – si è concordato sulla necessità di verificare la situazione nei prossimi 10 giorni. Va monitorato se si registrerà un raffreddamento del contagio relativo alla scuola primaria tale da consentire un allentamento delle misure già prese, in condizioni di piena sicurezza per gli alunni, il personale e le famiglie”. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri, 27 ottobre.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 27 OTTOBRE





