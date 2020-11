Bollettino coronavirus Campania/ Dati 29 novembre: nuova ordinanza scuola e trasporti

I dati sul coronavirus e la gestione della pandemia sono in parte migliorati per la Campania ma essendo entrata in zona rossa successivamente a Lombardia, Piemonte e Calabria per il territorio amministrato da Vincenzo De Luca ancora non è stato previsto un cambio di colore come invece avvenuto oggi per 5 Regioni in tutta Italia. Ieri i dati sul Covid diffusi dal bollettino regionale mostravano ancora purtroppo 49 morti (su 1.595 da inizio pandemia) con 2.279 guariti (45.693 totali) e 2.729 positivi totali nelle ultime 24 ore a fronte di 22.007 test anti-Covid. Al momento sono 2.461 gli asintomatici registrati, con 258 sintomatici, mentre in tutta Campania sono ancora positivi al tampone 104.383 cittadini campani: di questi, 102.033 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o paucisintomatici, 186 le terapie intensive occupate (su 656 totali) e 2.164 ricoverati su 3160 letti di degenza disponibili.

CORONAVIRUS CAMPANIA, LA NUOVA ORDINANZA DA DOMANI AL 7/12

Nel frattempo – in attesa del nuovo bollettino coronavirus diffuso nel pomeriggio della domenica da Regione Campania – il Governatore Vincenzo De Luca ha emanato ieri una nuova ordinanza (la numero 93, qui il testo integrale) per normare scuola e trasporti pubblici dal 30 novembre fino al 7 dicembre prossimo. In sostanza la Campania riapre solo gradualmente le classi in presenza: tornano a scuola infatti solo le scuole d’infanzia, le materne e la prima elementare: per tutte le altre, resta l’obbligo della Didattica a Distanza. La nota dell’Unità di Crisi anti-Covid recita infatti: «è stata confermata la possibilità di didattica in presenza per gli alunni dei servizi e della scuola dell’infanzia e della prima classe della scuola primaria, nonché per gli alunni di eventuali pluriclassi collegate alla prima». Restano comunque consentite in presenza «le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza». Infine, sul fronte trasporti, la Campania dispone fino al 7 dicembre prossimo le nuove Linee Guida-Misure precauzionali relative alle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea.



