Bollettino coronavirus Campania, dati 29 ottobre/ +20 pazienti in terapia intensiva

Nuovo appuntamento con il bollettino coronavirus Campania. Attorno alle ore 17:00 di oggi, giovedì 29 ottobre, spazio al nuovo resoconto con gli ultimi aggiornamenti sui contagi, i guariti, le vittime, e la situazione ospedaliera in regione. Nell’attesa, diamo una veloce ripassata al bollettino coronavirus Campania di ieri, quando sono stati registrati altri 2.427 casi di covid-19, un numero emerso a fronte di 15.030 tamponi processati. Il dato è positivo in quanto è inferiore a quello di martedì, quando erano stati trovati 2.791 positivi su 14.781 tamponi, e anche la percentuali contagiati/test è in ribasso. Purtroppo si sono verificate altre vittime, 17 nuovi decessi per un totale di 624 morti da quando è scoppiata l’emergenza, lo scorso 21 febbraio. Aggiornando il dato dei contagiati dallo scoppio della pandemia, sono in totale 45.782, su 901.583 tamponi complessivi, seconda regione in Italia per casi attivi e quinta invece per casi totali. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, cresce di 20 il dato delle terapie intensive (totali 160), con l’aggiunta di 25 posti letto in degenza ordinaria, totale 1.235.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA: PARLA DE MAGISTRIS

In attesa del bollettino coronavirus Campania di oggi, è uscito allo scoperto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che attraverso un video pubblicato sui social, ha sottolineato la vicinanza alla città di Milano dopo un colloquio avuto con il primo cittadino meneghino, Beppe Sala, su un eventuale lockdown: ”E’ un momento difficile in cui decisioni difficili vanno prese insieme – le parole di De Magistris – serve grande collaborazioni fra le istituzioni, tra Governo, Regioni e città in modo che insieme si possano prendere decisioni migliori a tutela della salute dei nostri cittadini anche per salvaguardare la situazione che diventa sempre più esplosiva dal punto di vista sociale, economico e del lavoro. Credo che questo messaggio di unita’ tra le città di Napoli e Milano e’ un bel segnale per il nostro Paese”. Il sindaco di Napoli, riferendosi alle parole di Ricciardi, che ha evocato un lockdown a Napoli e Milano, ha aggiunto: “Abbiamo chiesto al ministro di farci sapere quale è la posizione sua e del Ministero e se hanno elementi, dati, circostanze e informazioni che in questo momento non sono a disposizione delle nostre città”. Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA DEL 28 OTTOBRE





