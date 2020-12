Bollettino coronavirus Campania, dati 3 dicembre/ Sono 100.258 i positivi attuali

Siamo in attesa del nuovo bollettino coronavirus della regione Campania, quello di oggi, giovedì 3 dicembre. I dati stanno continuando a migliorare così come nel resto d’Italia, e ieri nella regione governata da Vincenzo De Luca sono stati scoperti 1.842 nuovi casi (185 con i sintomi e 1.657 gli asintomatici) a fronte di 19.759 tamponi processati (martedì erano stati scoperti 1.113 contagi su 9.241 test anti-covid). Purtroppo sono state registrate altre vittime, per l’esattezza 43, mentre i nuovi guariti sono stati 2.183, numero decisamente positivo. Da quando è scoppiata l’emergenza sono 158.274 i contagiati complessivi a fronte di 1.615.159 tamponi analizzati. Molto positivo anche il trend ospedaliero, con 41 pazienti in meno ricoverati in terapia intensiva (173 i posti letto attualmente occupati), mentre in totale troviamo 2.064 persone nei reparti di degenza normale (-35). In isolamento domiciliare vi sono invece 100.258 persone (-343), mentre gli attualmente positivi sono 102.495.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, NUOVE PAROLE DI DE MAGISTRIS SU DE LUCA

In attesa del nuovo bollettino coronavirus della Campania prosegue la querelle a distanza fra il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e il governatore Vincenzo De Luca. Il primo cittadino di Napoli, intervenendo ieri al programma di La7, “L’aria che tira”, ha spiegato: «Se guardiamo i monologhi recenti del presidente della Regione io sono forse l’ultimo dei suoi bersagli perché lui insulta o critica, e il più delle volte diffama, i bambini, gli insegnanti, i giornalisti, i medici, il Governo, i ministri, i sindaci, le persone». Quindi Luigi De Magistris, ha aggiunto: «Nonostante gli insulti del presidente ono d’accordo che l’immagine che viene data di istituzioni che non collaborano è negativa. Non è il sindaco di Napoli che non dialoga e nonostante gli insulti io offro sempre la mia capacità di dialogo». Il primo cittadino del capoluogo campano ha concluso: «A Napoli abbiamo un rapporto istituzionale eccellente, di cui devo personalmente dare atto, con il Governo e con moltissimi parlamentari con cui c’è un dialogo molto forte». Di seguito il bollettino coronavirus Campania di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 2 DICEMBRE





