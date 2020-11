Bollettino coronavirus Campania, dati 3 novembre/ 171 ricoveri in terapia intensiva

C’è grande apprensione in Campania, in attesa del bollettino coronavirus di oggi. Dopo i numeri di ieri, in ribasso per via dei minori tamponi processati nel weekend, quella di oggi sarà la vera “cartina di tornasole” per capire la portata dell’epidemia nella regione governata da De Luca. Alle ore 17:00 scopriremo quindi i nuovi dati riguardanti i casi, le vittime, i guariti e la situazione negli ospedali, nel frattempo, andiamo a dare una breve ripassata al bollettino coronavirus campania di ieri quando i nuovi contagi emersi sono stati 2.861 a fronte di 15.632 tamponi processati durante la giornata di domenica. Con i nuovi casi siamo saliti a quota 60mila infetti da inizio pandemia in regione. Ieri sono state registrate anche 24 nuove vittime, per un totale di 700 decessi per covid da febbraio, mentre i guariti sono stati 1.245. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, al momento troviamo 1.657 posti letto occupati, di cui 171 in terapia intensiva.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, LA RICHIESTA DEI COMMERCIANTI LOCALI

E in attesa del nuovo bollettino coronavirus Campania di oggi, e soprattutto, del nuovo Dpcm che dovrebbe arrivare nel giro di 24/48 ore, non si placano le proteste delle categorie maggiormente colpite dalle strette degli ultimi mesi. Ieri Vincenzo Perrotta, presidente della Federazione del Commercio della Campania, rappresentante ben 6.200 imprese in tutta la regione, ha inviato una lettera al governatore De Luca, chiedendo un lockdown subito di modo da poter salvare il Natale, sperando ovviamente che la situazione migliori da qui a un mese: “Facciamo il lockdown subito – le parole di Perrotta ai microfoni de Il Fatto Quotidiano – così possiamo rialzare le saracinesche per Natale, quando si concentra buona parte dei nostri introiti. Siamo pronti a chiudere le nostre attività – ha ribadito – se rappresentano una criticità del servizio sanitario regionale”. Al governo, invece, chiesta la cassa integrazione “con erogazione immediata” il “differimento dell’imposizione fiscale” e “l’azzeramento dei costi fissi delle utenze”. Di seguito il Bollettino coronavirus Campania di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA 2 NOVEMBRE





